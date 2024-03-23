Актриса из Стерлитамака Лариса Баранова рассказала об актёрской профессии

«Я была тихая и забитая девочка», – призналась она как-то в интервью журналистам. Правда, никаких комплексов от этого она не приобрела… А справиться с проблемами ей помогли родители. Неудивительно, что она не поддерживает контакты с одноклассниками. При этом обиды на них не держит. «Просто эти дети не виноваты, что у них, возможно, не было таких добрых родителей, как у меня. Мои папа с мамой научили меня любить людей просто так».

Училась неплохо, особенно ей давались гуманитарные предметы. Любила литературу, но с математикой, химией и физикой появились проблемы. Несмотря на некоторые трудности, она увлекалась школьной самодеятельностью. Это вместе с первой любовью привело её на порог Республиканского техникума культуры на отделение режиссёра массовых мероприятий. А после техникума вслед за ним поехала в Москву, хотя мечтала в Петербурге выучиться на режиссёра.

Страха перед экзаменами не испытывала. Побежала… в книжный магазин за томиком Цветаевой, прямо там вызубрила текст, пришла, выступила и услышала: «Вы нам подходите». Так Лариса стала студенткой курса одного из лучших выпускников Щукинского училища Владимира Петровича Поглазова, который учился вместе с Натальей Гундаревой, Юрием Богатырёвым, Натальей Варлей, Константином Райкиным. Курс Поглазова попал в историю училища. Педагогом по художественному слову на курсе у Ларисы был

великий Василий Лановой. «Мне повезло, – говорит Лариса. – Он выбрал меня – единственную из всего курса. В институте практикуется такое, когда педагог после показов может выбрать студента для индивидуальных занятий по определённой дисциплине».

Как известно, Москва слезам не верит. Чтобы прожить в столице, подрабатывала на различных мероприятиях. Тех трёх тысяч, которые родители высылали ежемесячно, хватало лишь на проезд и бытовые вещи. Подрабатывала детским аниматором – спасибо диплому техникума. Из-за чего даже приходилось прогуливать занятия: историю, философию, зарубежную литературу, зарубежный театр, о чём жалеет. Приходится навёрстывать сейчас. Но речь, сценическое движение, актёрское мастерство, танец она не пропускала никогда.

В 2006 году дипломированная актриса отправилась покорять мир кино. Ещё студенткой Лариса снималась в эпизодических ролях в сериалах «Кто в доме хозяин?», «Папенькин сынок». Кстати, первый фильм, в котором она снялась, – «Подарок» Максима Браматкина сейчас показывают во ВГИКе студентам как одну из лучших короткометражных работ, которая выиграла на многих фестивалях. Вообще-то в «щукинке» табу на съёмки для студентов. Но художественный руководитель курса Владимир Поглазов, вникая в их полуголодное студенческое положение, разрешал подработки. И даже наставлял: «Вы должны получить опыт».

Потом была небольшая роль в фильме «Смокинг по-рязански». Первой её заметной работой в кино стала роль Марфы в сериале «Кровавая Мэри». Её стали узнавать на улице. Затем была Галя в телесериале «Принцесса цирка» (2007-2008 гг.). Режиссер фильма Алла Плоткина лично утвердила её на эту роль, отобрав из 1000 с лишним претенденток. Лариса настолько вжилась в роль стервы на экране, что после съёмок на улице прохожие, бывало, отчитывали её за неподобающее поведение. Для мастера сцены это самая высокая оценка работы.

Её первой звёздной ролью стала эксцентричная Лиля Волкова из сериала «Универ» (2010 г.). А дело было так. В один прекрасный день ей позвонил кастинг-директор и сказал, что есть роль, которая ей идеально подойдёт. Как признаётся сама Лариса, её героиня близка ей по характеру. Затем эта роль неожиданным образом продолжилась в другом сериале «СашаТаня», в котором Лариса снимается с 2018 года. Сериал попал в книгу рекордов Гиннесса России как самый длинный спин-офф.

Как она сама считает, роль её героини многогранна. Объёмный, смешной, глубокий образ с огромным количеством красок – настоящий подарок. Не каждому везёт с подобными характерными, комедийными ролями. И ей хотелось бы, чтобы проект превратился в «Санту-Барбару». «Зритель смотрит, и я прекрасно понимаю почему, – говорит Лариса в другом интервью. – У нас нет крови, убийств, жестокости... Просто живёт семья, которая сталкивается с теми же самыми бытовыми проблемами, что и все люди. Получается, что зритель нас любит, потому что перед его глазами проходит вся жизнь героев: от учёбы в универе до рождения детей. А дальше дети пойдут в школу, превратятся в подростков, появится родительский чат. Нам есть что сказать, и пока зритель смотрит – мы существуем».

Телезвезда появилась и в сериале «Райцентр» режиссёров Эдуарда Мошковича и Данила Чащина вместе с Кристиной Асмус, Иваном Добронравовым, Дмитрием Чеботаревым и другими звёздами.

Лариса в Уфе провела мастер-классы по актёрскому мастерству, на которые приходили не только желающие стать актёрами, но и те, кто просто хотел научиться правильно и красиво говорить, не бояться публики. Словом, не столько для сцены, сколько для общего развития.

Харизматичная Лариса никогда не страдала звёздной болезнью. Когда получает предложения из Башкирии, никогда не отказывает. Помогает чем может. Консультирует на площадке, радуется успехам коллег. Каждый раз, приезжая в Стерлитамак, отправляется в парк Гагарина «за прекрасными воспоминаниями из детства». Любит выезжать с родителями на дачу за Ашкадар. Ведь такой природы, как в Башкирии, нет больше нигде. Чтобы зарядиться там потенциалом для новых творческих работ. А их у Ларисы будет ещё немало.