Из Москвы в Стерлитамак с победой!

В ДЕТСКОМ САДУ «ХРУСТАЛИК»

Есть в нашем городе замечательный детский сад – «Хрусталик». Там воспитываются дети с различными нарушениями зрения. А ещё этот садик славится уникальной системой воспитания и образования. В каждой группе – два воспитателя. Есть дефектолог, педагог-психолог, в логопункте, организованном на базе «Хрусталика», работают логопеды.

Рассказывает педагог-психолог Анна Владиславовна Кузьмина:

– У нас очень много делается для развития познавательных интересов и способностей детей. Работает система дополнительного образования. Есть учебный интерактивный комплекс «Страна чудес» с различными развивающими играми, гончарная мастерская, где мальчики и девочки придумывают облик сказочных персонажей, лепят их, развивая мелкую моторику.

У нас танцуют, поют, читают стихи.

– Наверное, Арина Малышева не случайно стала лауреатом престижного Всероссийского конкурса.

– Конечно, не случайно. С ней занимались воспитатель Ариши − Юлия Умаровна Арсланова и мама Елена Анатольевна Малышева.

КАК АРИНА СТАЛА УЧАСТНИЦЕЙ КОНКУРСА?

Мы беседуем со старшим воспитателем Е. А.Морозовой:

– Елена Александровна, что вы скажете об Арине?

– Арина – добрая, отзывчивая и очень способная девочка с уникальной памятью. Мама привела девочку к нам, когда ей исполнился год и восемь месяцев. Тогда Ариша ещё не умела разговаривать. Она попала в группу ребят постарше, уже говорящих и очень доброжелательных. Удивительно скоро малышка заговорила. Сказались общение с детьми и ласковое отношение воспитателя.

Сейчас Арина знает наизусть много стихотворений. Вот поэтому, когда мы узнали о Всероссийском конкурсе «Пробуждая сердца», стали готовить к нему Арину Малышеву. После основательных репетиций сняли видео и отправили в Москву.

Так наша Ариша вошла в число победителей, и её вместе с мамой пригласили в Москву для награждения.

Мы познакомились с Ариной. Девочка стеснялась, и я никак не могла её разговорить. Что делать? Тогда я попросила:

– Ариночка, расскажи мне, пожалуйста, стихи, которые ты читала на конкурсе.

Куда только подевалась стеснительность! Девчушка преобразилась на глазах. Она произносила каждое слово с такой искренностью, с таким эмоциональным напряжением, словно реально переживала боль за погибшего во время боя юного солдата.

Закончив выступление, Арина снова стала тихой, застенчивой девочкой.

РАССКАЗ МАМЫ О ПОЕЗДКЕ В МОСКВУ.

Мы встретились с мамой Арины Е.А.Малышевой:

– Елена Анатольевна, пожалуйста, расскажите подробнее о конкурсе, в котором участвовала ваша дочка.

– Арина приняла участие в федеральном этапе III творческого конкурса «Пробуждая сердца», который проходил в рамках проекта Бессмертного полка России «Наш Лановой: гражданин и патриот». Конкурс был посвящён памяти сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка России, народного артиста СССР, Героя Труда Российской Федерации Василия Семёновича Ланового.

– Число участников конкурса?

– Весьма значительное. На конкурс было прислано более 17 тысяч заявок из всех регионов Российской Федерации – от Чукотки до Калининграда.

От Башкортостана прошло всего два человека. И одна из них – моя Арина.

– Кто оценивал выступления конкурсантов?

– Экспертная комиссия, в состав которой вошли народные артисты Михаил Ножкин, Александр Михайлов, Светлана Крючкова, Сергей Маковецкий, а также заслуженные артисты Наталья Варлей, Дмитрий Дюжев, Ольга Кабо.

Возглавляла жюри народная артистка Ирина Купченко. Она написала о конкурсе: «Всё было искренне! У нас же был, по большому счёту, не актёрский конкурс. Мы не оценивали, как хорошо или плохо читали. Главное – искренность и заинтересованность. Это же сразу чувствуется. Обмануть просто невозможно».

– Что читала Арина?

– Стихотворение Степана Кадашникова «Летела с фронта похоронка». Жюри было растрогано. На последних словах «Летела с фронта похоронка, уже стучался почтальон…» у многих появились слёзы.

Номинация, в которой Арина стала победителем – лауреатом второй степени – называется: «Выразительное чтение наизусть произведений, посвящённых гражданственности, патриотизму, Великой Отечественной войне».

– Для награждения вы были приглашены в Москву. Расскажите об этом.

– Торжественная церемония награждения победителей состоялась 20 февраля в музее Победы на Поклонной горе.

Кроме прекрасного концерта в этот день для нас был приготовлен сюрприз – обзорная экскурсия по музею Победы и мастер-классы по сценической речи и актёрскому мастерству. Их проводили академический певец и общественный деятель Михаил Михайлович Гаврилов и заслуженный артист России Дмитрий Петрович Дюжев.

Вместе с Михаилом Михайловичем мы спели популярную песню «Вечный огонь» из легендарного фильма «Офицеры». Получили огромное удовольствие.

21 февраля наш день начался с экскурсии «Моя Москва». Мы познакомились с достопримечательностями великого города.

Но самые незабываемые впечатления произвёл на нас концерт «Гордиться славой своих предков» в Государственном Кремлёвском дворце, посвящённый 90-летию со дня рождения Василия Семёновича Ланового. К слову, этот концерт транслировался по телевидению.

На конкурсе мы с дочкой получили много положительных эмоций и огромное желание продолжать начатое: учить новые стихотворения наших замечательных поэтов и читать хорошие книжки писателей Гайдара, Носова, Пантелеева, Каверина, Бианки и др.