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23 Марта , 09:00

В Башкирии определили топ-5 высокооплачиваемых вакансий на площадке Всероссийской ярмарки трудоустройства

Об участии 12 апреля в региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» #Время_возможностей2024 заявили уже более 600 работодателей Башкортостана. Мероприятие в рамках нацпроекта "Демография" охватит всю страну.  Самые высокооплачиваемые позиции с заработной платой от 87 до 110 тыс. рублей соискателям предлагают ПАО «ОДК- УМПО», Уфимское агрегатное производственное объединение, ООО племзавод «Ленина», Мостоотряд №30 филиал АО «Уралмостострой», АО «БПО «Прогресс». Больше всего рабочих мест заявлены в оборонной промышленности, отраслях машиностроения, электроники и телекоммуникационного оборудования, в мостостроительной отрасли, сфере животноводства и других сегментах экономической деятельности. 

В Башкирии определили топ-5 высокооплачиваемых вакансий на площадке Всероссийской ярмарки трудоустройства
В Башкирии определили топ-5 высокооплачиваемых вакансий на площадке Всероссийской ярмарки трудоустройства
– Мы видим, что спрос на молодых специалистов повышается. Особенно нарасхват представители рабочих профессий. Электрогазосварщик, монтажник, токарь, станочник широкого профиля, слесарь механосборочных работ, оператор станков с программным управлением, шлифовщик, фрезеровщик – потребность в этих кадрах на предприятиях Башкортостана исчисляется десятками и сотнями. Чтобы привлечь и удержать в своих трудовых коллективах энергичных и мотивированных сотрудников, работодатели предлагают комфортные условия труда, конкурентную зарплату и создают условия для карьерного роста, – рассказывает министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова.
На площадке ярмарки, который в Башкортостане пройдет под лозунгом «ПРОФФЕСТ. «Работа России. Время возможностей», будут представлены все возможности современной службы занятости. Карьерные консультанты центров занятости помогут индивидуально спланировать карьеру и подобрать наиболее подходящую вакансию с учетом жизненной ситуации. Уникальная возможность будет представлена ребятам и их родителям для знакомства с профессиями изнутри: рассмотреть спецтехнику, освоить рабочие тренажеры, задать вопросы представителям профессий, выяснить, на каких специалистов большой спрос и какие предлагаются условия работы. Если предложения совпадут с личными запросами, можно тут же передать резюме HR специалисту компании, сразу пройти собеседование и устроиться на работу или стажировку. 

12 апреля региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства будет проходить на площадках 61 города и района республики. Основной площадкой проведения «ПрофФест. Работа России. Время возможностей» в Башкортостане станет город Уфа (Конгресс-холл «Торатау»).

Регистрация для работодателей открыта до 20 марта (включительно) по ссылке.
 
Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
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Теги:"нацпроекты"
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