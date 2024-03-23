В Башкирии определили топ-5 высокооплачиваемых вакансий на площадке Всероссийской ярмарки трудоустройства

– Мы видим, что спрос на молодых специалистов повышается. Особенно нарасхват представители рабочих профессий. Электрогазосварщик, монтажник, токарь, станочник широкого профиля, слесарь механосборочных работ, оператор станков с программным управлением, шлифовщик, фрезеровщик – потребность в этих кадрах на предприятиях Башкортостана исчисляется десятками и сотнями. Чтобы привлечь и удержать в своих трудовых коллективах энергичных и мотивированных сотрудников, работодатели предлагают комфортные условия труда, конкурентную зарплату и создают условия для карьерного роста, – рассказывает министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова.



На площадке ярмарки, который в Башкортостане пройдет под лозунгом «ПРОФФЕСТ. «Работа России. Время возможностей», будут представлены все возможности современной службы занятости. Карьерные консультанты центров занятости помогут индивидуально спланировать карьеру и подобрать наиболее подходящую вакансию с учетом жизненной ситуации. Уникальная возможность будет представлена ребятам и их родителям для знакомства с профессиями изнутри: рассмотреть спецтехнику, освоить рабочие тренажеры, задать вопросы представителям профессий, выяснить, на каких специалистов большой спрос и какие предлагаются условия работы. Если предложения совпадут с личными запросами, можно тут же передать резюме HR специалисту компании, сразу пройти собеседование и устроиться на работу или стажировку.





12 апреля региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства будет проходить на площадках 61 города и района республики. Основной площадкой проведения «ПрофФест. Работа России. Время возможностей» в Башкортостане станет город Уфа (Конгресс-холл «Торатау»).





Регистрация для работодателей открыта до 20 марта (включительно) по ссылке.

Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан