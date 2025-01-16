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#"нацпроекты"

Нацпроекты
16 Января 2025, 10:55
В Башкирии продолжат выделять 750 тысяч рублей молодым специалистам АПК
Нацпроекты
16 Января 2025, 10:49
В Башкирии привели в нормативное состояние более 55,6 км опорной дорожной сети
нацпроект
15 Января 2025, 18:53
Башкирия планирует охватить бережливыми технологиями тысячу предприятий
нацпроект
15 Января 2025, 18:33
В Башкирии началась реализация нового нацпроекта «Экономика данных»
нацпроект
13 Января 2025, 11:10
Башкирия вошла в ТОП-3 регионов с лучшими условиями для экспорта
Новости
17 Декабря 2024, 10:53
На благоустройство общественных территорий в Башкирии направят 1,2 млрд рублей
нацпроект
24 Ноября 2024, 17:26
Сотрудники Минэкологии Башкирии посетили ПОЛИЭФ
Новости
23 Ноября 2024, 13:45
4 предприятия Стерлитамака получили консультацию от «Скорой экспортной помощи»
Новости
7 Октября 2024, 10:14
В «Стерлитамакском троллейбусном управлении» произведены технические обновления
нацпроект
30 Сентября 2024, 06:22
Семья из Стерлитамака стала призером конкурса «Большие семейные игры»
Новости
29 Сентября 2024, 16:32
В Башкирии свыше 300 предпринимателей приняли участие в онлайн-форуме
Нацпроекты
29 Сентября 2024, 08:33
О «Больших семейных играх» в Стерлитамаке
Новости
26 Сентября 2024, 15:16
В Башкирии отремонтировали три дороги к спортивным сооружениям
Новости
26 Сентября 2024, 15:13
Более 2 тысяч жителей Стерлитамака пробежали «Кросс наций»
нацпроект
25 Сентября 2024, 08:36
В Башкирии отремонтировали участок дороги Стерлитамак – Раевский
нацпроект
8 Августа 2024, 08:38
Башкирия планирует принять участие в 5 экологических федеральных проектах
нацпроект
7 Августа 2024, 08:52
Благодаря нацпроекту предприниматели Башкирии привлекли 4 млрд рублей за счет «зонтичных» поручительств Корпорации МСП
нацпроект
7 Августа 2024, 08:34
В Башкирии стартовал прием заявок на оказание услуг по правовому обеспечению предпринимателей
нацпроект
5 Августа 2024, 08:13
Мороженое из Башкирии экспортировали в Казахстан
нацпроект
4 Августа 2024, 02:25
«Скорая экспортная помощь» проконсультировала предприятия Башкирии
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