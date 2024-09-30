Семья из Стерлитамака стала призером конкурса «Большие семейные игры»

Семья Минлибаевых из города Стерлитамака стала победителем в номинации «Самая крепкая семья».

Всего в конкурсе принимали участие 61 семья со всего Башкортостана, 140 родителей, более 80 детей и 50 организаторов.

По информации отдела образования