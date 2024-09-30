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нацпроект
30 Сентября 2024, 06:22

Семья из Стерлитамака стала призером конкурса «Большие семейные игры»

28 сентября на базе военно-патриотического парка «Патриот» им. Героя Российской Федерации М.В. Серафимова состоялась церемония закрытия финала «Больших Семейных игр», которые проходили с 26 по 28 сентября.

Семья из Стерлитамака стала призером конкурса «Большие семейные игры»Семья из Стерлитамака стала призером конкурса «Большие семейные игры»
Семья из Стерлитамака стала призером конкурса «Большие семейные игры»

Семья Минлибаевых из города Стерлитамака стала победителем в номинации «Самая крепкая семья».

Всего в конкурсе принимали участие 61 семья со всего Башкортостана, 140 родителей, более 80 детей и 50 организаторов.

По информации отдела образования

Семья из Стерлитамака стала призером конкурса «Большие семейные игры»
Семья из Стерлитамака стала призером конкурса «Большие семейные игры»
Семья из Стерлитамака стала призером конкурса «Большие семейные игры»
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Теги:"нацпроекты"
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