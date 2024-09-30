Семья из Стерлитамака стала призером конкурса «Большие семейные игры»
28 сентября на базе военно-патриотического парка «Патриот» им. Героя Российской Федерации М.В. Серафимова состоялась церемония закрытия финала «Больших Семейных игр», которые проходили с 26 по 28 сентября.
Семья из Стерлитамака стала призером конкурса «Большие семейные игры»
Семья Минлибаевых из города Стерлитамака стала победителем в номинации «Самая крепкая семья».
Всего в конкурсе принимали участие 61 семья со всего Башкортостана, 140 родителей, более 80 детей и 50 организаторов.
По информации отдела образования
Семья из Стерлитамака стала призером конкурса «Большие семейные игры»
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