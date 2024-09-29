О «Больших семейных играх» в Стерлитамаке

ДРУЖНЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ

11 семей-участников, победителей отборочного тура, встретились, чтобы познакомиться и побороться за победу, то есть за право представить Стерлитамак на региональном этапе состязаний. Для чего нужны «Большие семейные игры»?

– Мы хотели посмотреть, насколько семьи заинтересованы в жизни своих детей, – говорит Елена Александровна Жердева, ведущий эксперт «Российского детско-юношеского центра». – Согласно требованиям, ребёнок в семейной команде должен быть не старше 11 лет проходить программу «Орлята России».

– Будут ли такие состязания для более старших ребят?

– Такой опыт уже есть, например, у 31-й школы, где в семейном фестивале участвовали школьники любого возраста. Мы планируем проводить такие фестивали внутри образовательных учреждений и сделать их традиционными, а не приуроченными только к Году семьи. Наша задача – привлечь родителей не только к учебному процессу, но и к тому, чтобы они видели, как их дети взрослеют, какое воспитание они получают, как растут патриотами.

– Как «Большие семейные игры» помогут детям?

– Они поймут, что родители заинтересованы в их жизни. А проходя различные испытания вместе, дети получают мощный импульс к развитию, становятся сплочёнными и выходят из гаджетов в реальную жизнь.

– Активировать досуг детей в выходные и попробовать что-то новое – это интересно, – говорит участница Лилия Батталова. – Отборочный тур мы проходили на каникулах, в пору летних открытий и отдыха, а сейчас, с началом учебного года, нам интересно попробовать свои силы в следующих состязаниях.

Семьи проходили испытания согласно трекам организации «Орлята России». Номинации распределились так: самой креативной была признана семья Марченко, самыми спортивными – Батталовы. Самыми дружными оказались Нурасовы, интеллектуальными – Курбангалеевы-Юлдашевы, артистичными – Поликарповы, творческими – Зубаировы, музыкальными – Петровы, изобретательными – Галиевы.

Третье место заняла семья Заикиных, второе – Ворониных, а победителями стали Минлибаевы. Поздравляем дружные семьи и желаем победителям удачи на региональном этапе.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

– У меня есть мечта сделать так, чтобы каждый мальчишка и девчонка, каждый взрослый и пожилой человек могли заниматься спортом. Причём тем видом, который нравится, – признался Глава Башкортостана Радий Хабиров на одном из праздничных мероприятий, посвящённых Дню физкультурника. – Чтобы залы и площадки были близкими и доступными. Поэтому наша главная задача – строить и строить новые объекты, поддерживать и ремонтировать те, которые необходимо, оснащать их современным оборудованием.

На своей страничке в соцсетях Глава региона рассказал:

− Многому из того, чего достиг в жизни, я обязан спорту. И теперь считаю одной из важнейших своих задач создать для наших детей по всему Башкортостану такие условия, чтобы они могли заниматься спортом и были замотивированы это делать. Вне зависимости от того, где они живут – в большом городе или маленьком селе. Так, в Башкирии активно развивают школьный спорт. По региональному проекту «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование» с 2019 года в республике ремонтируют школьные спортзалы и площадки, закупают новое оборудование. На эти цели направляют и федеральные, и республиканские средства.

Подготовили Екатерина ЯКОВЛЕВА, Кира МИШИНЁВА, Дарина БОНДАРЕНКО