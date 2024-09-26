Более 2 тысяч жителей Стерлитамака пробежали «Кросс наций»

Участников спортивного праздника поприветствовали заместитель главы администрации Стерлитамака Михаил Григорьев и председатель Федерации лёгкой атлетики Республики Башкортостан Владимир Петров. Они пожелал всем собравшимся крепкого здоровья и благополучия, отметив, что главная цель кросса - популяризация здорового образа жизни.



В рамках Года семьи и Года заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья в забеге принимали участие семьи с детьми, люди с ОВЗ. В разновозрастных дистанциях бежали школьники, студенты, работники организаций и предприятий. Всего участниками «Кросса наций» стали 2174 человека. Самый юный - трёхлетний Лев Мусиенко из детского сада №32, самый старший - работник СНХЗ Владимир Галкин. Ему 52 года.



Победителей и призёров после финиша наградили дипломами и кубками. В рамках забега участники могли принять участие во Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух» и зафиксировать свой результат в социальной сети «Вконтакте».

Источник: Администрация ГО г. Стерлитамак РБ