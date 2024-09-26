+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Новости
26 Сентября 2024, 15:13

Более 2 тысяч жителей Стерлитамака пробежали «Кросс наций»

В Стерлитамаке Республики Башкортостан состоялся Всероссийский день бега «Кросс Нации», организованный в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Спортивное событие проходит уже 20-й раз. Его история начиналась в октябре 2004 года.

Более 2 тысяч жителей Стерлитамака пробежали «Кросс наций»Более 2 тысяч жителей Стерлитамака пробежали «Кросс наций»
Более 2 тысяч жителей Стерлитамака пробежали «Кросс наций»

Участников спортивного праздника поприветствовали заместитель главы администрации Стерлитамака Михаил Григорьев и председатель Федерации лёгкой атлетики Республики Башкортостан Владимир Петров. Они пожелал всем собравшимся крепкого здоровья и благополучия, отметив, что главная цель кросса - популяризация здорового образа жизни.

В рамках Года семьи и Года заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья в забеге принимали участие семьи с детьми, люди с ОВЗ. В разновозрастных дистанциях бежали школьники, студенты, работники организаций и предприятий. Всего участниками «Кросса наций» стали 2174 человека. Самый юный - трёхлетний Лев Мусиенко из детского сада №32, самый старший - работник СНХЗ Владимир Галкин. Ему 52 года.

Победителей и призёров после финиша наградили дипломами и кубками. В рамках забега участники могли принять участие во Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух» и зафиксировать свой результат в социальной сети «Вконтакте».

Источник: Администрация ГО г. Стерлитамак РБ

Автор:
Теги:"нацпроекты"
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
3 Сентября , 10:39
В Стерлитамаке в общежитии внезапно скончался студент
Путешествия
3 Сентября , 09:59
В Башкирии рассказали о преимуществах поездки на шиханы Торатау и Юрактау
Политика
2 Сентября , 03:39
Владимир Путин высказался о новой волне мобилизации
Местные новости
3 Сентября , 03:32
Врачи ГКБ № 1 Стерлитамака спасли 67-летнего пациента с тяжёлым инсультом
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru