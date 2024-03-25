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25 Марта , 09:40

Поздравление главы администрации Стерлитамака Рустема Газизова с Днём работника культуры

Уважаемые работники культуры!

Поздравление главы администрации Стерлитамака Рустема Газизова с Днём работника культуры
Поздравление главы администрации Стерлитамака Рустема Газизова с Днём работника культуры

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Культура — это душа народа, и именно вы, настоящие профессионалы своего дела, вкладываете свои силы, время и талант в сохранение и развитие культурного наследия. Ваш труд и творчество обогащают жизнь людей, наполняют её красотой и гармонией, вдохновляют на новые свершения, дают возможность гордиться своей историей и традициями.

В этот праздничный день хочется выразить огромную благодарность всем работникам дворцов культуры, музеев, театров, библиотек, школ искусств и других творческих профессий за преданность своему делу, за искреннюю любовь к искусству и культуре. Вы вносите неоценимый вклад в духовное развитие общества, формируете нравственные ценности, воспитываете в людях чувство прекрасного.

Пусть ваш труд будет всегда оценен по достоинству, а ваша деятельность будет приносить радость и удовольствие всем тем, для кого вы работаете. Желаю вам творческого вдохновения, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и благополучия!

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