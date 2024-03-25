Стерлитамакский хлебокомбинат в 2023 году произвёл продукцию на 870 млн рублей

Генеральный директор предприятия Юлия Герасимова рассказала, что комбинат начал работать в 1909 году. Основой для его создания послужила пекарня купца Сидора Жилкина. В 1946 году она стала первым подразделением Стерлитамакского хлебокомбината. С развитием промышленности и значительным ростом населения города объёмы выпуска продукции увеличили. А в 1954 году построили первый типовой завод.

С 2007 года продукцию Стерлитамакского хлебокомбината поставляют под собственной торговой маркой «Стерх». Сегодня в составе предприятия функционируют шесть заводов, которые выпускают более 200 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий.

– Оборот предприятия за 2023 год составил 870 млн рублей, что на два процента выше уровня 2022 года, – отметила Юлия Герасимова. – Ежемесячно хлебокомбинат производит около 660 тонн продукции. Основным рынком её сбыта являются Стерлитамак и южные районы республики. Порядка 30 процентов готовой продукции реализуем через сеть собственных фирменных магазинов.

Юлия Герасимова добавила, что Стерлитамакский хлебокомбинат – социально ориентированное предприятие, на котором трудятся 568 человек. Средняя заработная плата сотрудников в 2023 году достигла 47,5 тысячи рублей в месяц, что на 12,5 процента выше предыдущего года. С начала специальной военной операции компания регулярно оказывает поддержку военнослужащим из Башкортостана, а также членам их семей.

Стерлитамакский хлебокомбинат является добросовестным налогоплательщиком. По итогам 2023 года в бюджеты различных уровней и страховые фонды предприятие перечислило 219 млн рублей, из которых 45 млн рублей – в бюджет республики.

Кроме того, за последние пять лет хлебокомбинат инвестировал в модернизацию производства 175 млн рублей. Так, предприятие увеличило площади здания булочного производства на 318 кв. м, установило новую линию по выпечке хлеба мощностью 20 тонн хлеба в сутки, заменило в центральной котельной действующие паровые котлы на современные, обновило склад хранения муки, приобрело 15 специализированных автомобилей.

– Наша инвестиционная деятельность реализуется благодаря участию в действующих мерах господдержки, – подчеркнула Юлия Герасимова. – С 2019 года предприятие использует кредитные средства на приобретение муки по льготной процентной ставке. В 2023 году привлекли 149 млн рублей коротких кредитов. За счёт этой поддержки свободные оборотные средства направили на инвестиции. По республиканской программе комбинату возместили 8 млн рублей.

Глава Башкортостана Радий Хабиров поблагодарил коллектив Стерлитамакского хлебокомбината за эффективную работу.

– Это крепкое, хорошее предприятие, и мы радуемся его успехам, – сказал Радий Хабиров. – Я рекомендую продолжать пользоваться нашими программами. У вас большой коллектив, надо и его сохранить, и обеспечить хлебом республику. Спасибо большое за вашу работу. Подчеркиваю, мы всегда готовы поддержать вас.

Фото: glavarb.ru.