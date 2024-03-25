В Башкирии водитель насмерть сбил двух человек

По предварительной информации, 76-летний мужчина за рулём «Лады Веста», чтобы не допустить наезда на попутную бортовую «Газель», принял вправо и наехал на двух пешеходов.

«В результате аварии 59-летняя женщина и 36-летний мужчина скончались до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

Известно, что водитель «Газели» на момент ДТП вытаскивал съехавшую «Ладу Гранта» из кювета. Погибли пассажирка «Гранты», которая стояла на обочине, и пассажир «Газели», отцеплявший буксировочный трос.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы.

Источник: телеграм-канал ГИБДД по РБ

Фото: архив ИА "Башинформ"