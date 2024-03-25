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25 Марта , 16:23

В Башкирии водитель насмерть сбил двух человек

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с двумя погибшими в Кармаскалинском районе Башкирии. Смертельная авария произошла сегодня на 6 км автодороги Уфа — Инзер — Белорецк.

В Башкирии водитель насмерть сбил двух человек
В Башкирии водитель насмерть сбил двух человек

По предварительной информации, 76-летний мужчина за рулём «Лады Веста», чтобы не допустить наезда на попутную бортовую «Газель», принял вправо и наехал на двух пешеходов.

«В результате аварии 59-летняя женщина и 36-летний мужчина скончались до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

Известно, что водитель «Газели» на момент ДТП вытаскивал съехавшую «Ладу Гранта» из кювета. Погибли пассажирка «Гранты», которая стояла на обочине, и пассажир «Газели», отцеплявший буксировочный трос.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы.

Источник: телеграм-канал ГИБДД по РБ

Фото: архив ИА "Башинформ" 

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