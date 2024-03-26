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26 Марта , 11:42

Спортсмен из Стерлитамака победил в соревнованиях Чемпионата ПФО по боксу

С 18 по 23 марта в Саранске прошли соревнования Чемпионата Приволжского федерального округа по боксу среди мужчин в возрасте 19-40 лет. Всего на ринге сразились 116 самых сильных боксеров Поволжья.

Спортсмен из Стерлитамака победил в соревнованиях Чемпионата ПФО по боксу
Спортсмен из Стерлитамака победил в соревнованиях Чемпионата ПФО по боксу

Город Стерлитамак и Башкирию представил на соревнованиях Роман Хасанов, который занимается на базе школы Олимпийского резерва. Он провел 4 боя с соперниками Нижегородской, Оренбургской, Ульяновской и Пензенской областей. В каждом бою Хасанов оказался победителем, что привело к его чемпионству в Приволжском федеральном округе в весовой категории до 71 кг. Благодаря этим победам он также получил звание "Мастера спорта России" и право на участие в Чемпионате России.

Поздравляем Романа и его тренера Белоклокова Д. М., желаем новых спортивных побед!

По информации МАУ «СШОР».

Фото: МАУ «СШОР».

Спортсмен из Стерлитамака победил в соревнованиях Чемпионата ПФО по боксу
Спортсмен из Стерлитамака победил в соревнованиях Чемпионата ПФО по боксу
Спортсмен из Стерлитамака победил в соревнованиях Чемпионата ПФО по боксу
Автор:Эльвира Рахимова
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