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26 Марта , 18:00

Вручение премий Президента молодым деятелям культуры и за произведения для детей

В Кремле состоялась церемония вручения премии Президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2023 года.

Вручение премий Президента молодым деятелям культуры и за произведения для детей
Вручение премий Президента молодым деятелям культуры и за произведения для детей

"Особенно ценно, когда наставниками детей, молодёжи становятся большие, востребованные мастера. Среди них всемирно известный, блестящий вокалист Николай Алексеевич Диденко. Созданный им фонд «Белый пароход» почти 20 лет открывает новые горизонты для одарённых детей с ограниченными возможностями здоровья, раскрывает таланты ребят, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Спасибо Вам большое, Николай Алексеевич, за этот важный проект. Желаю Вашему фонду и его подопечным больших успехов", - сказал, в частности, Президент.

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73736

 

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