О ситуации с подтоплениями территорий талыми водами в Башкортостане

Силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан функционируют в режиме повышенная готовность.

По состоянию на 15:00 поступили сообщения из 9 населенных пунктов 9 муниципальных образований о подтоплении территорий в результате обильного снеготаяния и прохождения дождей.

Силы и средства Башкирской территориальной подсистемы РСЧС проводят проверку по каждому сообщению от жителей, на места направлена техника. Сообщения поступили от жителей Ишимбайского, Туймазинского, Стерлибашевского, Зианчуринского, Хайбуллинского районов, а также городов Сибай, Туймазы, Давлеканово и Уфы.

Принимаются необходимые меры, продолжаем мониторить обстановку.