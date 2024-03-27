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27 Марта , 11:16

Президент РФ Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации

В.Путин: Уважаемый Игорь Викторович! Уважаемые товарищи! Начну с последнего трагического события: 22 марта в результате кровавого теракта в Московской области погибли десятки наших граждан, в том числе дети, подростки, женщины.

Президент РФ Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Президент РФ Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
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