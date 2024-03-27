Президент РФ Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
В.Путин: Уважаемый Игорь Викторович! Уважаемые товарищи!
Начну с последнего трагического события: 22 марта в результате кровавого теракта в Московской области погибли десятки наших граждан, в том числе дети, подростки, женщины.
Президент РФ Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
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