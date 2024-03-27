В Башкирии произошло ДТП, где, по предварительным данным, погиб военком

Согласно свидетельствам очевидцев, два человека погибли на месте, один из которых, по предварительной информации - военком Кармаскалинского и Архангельского районов Ринат Гималов.

В 2003 году он помешал захвату важного государственного объекта в Южной Осетии и защищал узлы связи, а также обезвредил взрывное устройство в торговом центре Цхинвала. Сообщается, что происшествие случилось на 15-м километре трассы Уфа — Инзер — Белорецк, где автомобиль Renault Clio выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Isis.

Источник: ИА "Башинформ"