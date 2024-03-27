В Стерлитамаке дети участников СВО проводят весенние каникулы в санатории «Радуга»

35 школьников – детей участников СВО – проводят весенние каникулы в санатории «Радуга».Мальчики и девочки приехали сюда из разных городов и сёл Башкортостана.

Пятнадцатилетний Айнур живёт в Благоварском районе. Его отец сейчас на СВО. Два раза приезжал в отпуск. Как семья (мама, братья и он) переживает, волнуется и скучает по самому родному человеку! Хорошо, что время от времени от него приходят весточки.



У самого Айнура сейчас очень трудный год: впереди ОГЭ. Сдал уже пробные экзамены по русскому языку, математике и общество-

знанию. Самый важный для него предмет – математика, так как Айнур мечтает стать программистом. У Михаила (Архангельский район, село Упсалы) отец на СВО с 23 декабря. Записался добровольцем.



У Миши два старших брата, которые мечтают только об одном, чтобы скорее закончилась военная операция, и отец вернулся домой живой и невредимый.

– Миша, вы давно общались с папой?

– Только вчера с ним говорили. Он живой, здоровый.

У Алсу из Красного ключа Нуримановского района нежное детское личико и очень грустные глаза. Папа Алсу пропал без вести. Мама, Алсу, её брат и сестра надеются, что он вернётся, и они опять будут все вместе. Им очень не хватает любимого мужа и отца.

У одиннадцатилетнего Даниса из села Стерлибашево отец воевал полтора года. Недавно погиб. У мамы двое детей – он и девятилетний братик.

– Данис, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?

– Финансистом. Буду стараться и сделаю всех хороших людей богатыми, чтобы они были веселы и счастливы, чтобы не было войны.

Пятнадцатилетняя Таня из села Красный Зилим Архангельского района рассказывает, что папа ушёл на СВО добровольцем. Воюет уже два года. Приходил в отпуск. Связь с ним налажена.

Ангелина, ей 13 лет, живёт в селе Наумовке. Её папа тоже доброволец.

– Ангелина, вы общаетесь?

– Конечно. Мы его очень ждём и любим.

Несмотря на то, что Глебу из Толбазов Аургазинского района всего 11 лет, он очень хочет отправиться к отцу на СВО.

Глеб говорит:

– Поехал бы к нему. Стал бы дронщиком. Во время Великой Отечественной войны, я читал, вместе с взрослыми воевали дети. Почему сейчас нельзя?

Карина, Самира и Эльвина живут в Аургазинском районе. Они очень любят своих отцов, которые участвуют в СВО. Каждая из них скучает, думает о том, как ему там… Девочки радуются возможности (пусть редко) поговорить, убедиться, что с родным человеком всё в порядке.

Эльвина рассказывает:

– Вчера говорили с папой. Он спрашивал о нас. Как хочется его увидеть!

Мы беседуем с главным врачом санатория Г.Х.Фатхутдиновой:

– Гульнара Хамзовна, на какое время рассчитана смена?

– На две недели. За это время дети хорошо отдохнут и укрепят своё здоровье.

– Расскажите об организации питания.

– У нас шестиразовое питание – 1-й и 2-й завтраки, обед, полдник и ужин. Перед сном ребята пьют кефир. Выпечка, фрукты и овощи в обязательном порядке.

Познакомьтесь с меню на сегодняшний день. На первый завтрак подадут молочный рисовый суп, сливочное масло, сыр, хлеб, кофейный напиток.

2-й завтрак – сок и фрукты.

На обед – салат «Степной», суп с вермишелью, ленивые голубцы, компот из апельсинов, хлеб.

Полдник – чай и шанежка наливная.

Ужин – куры отварные, рагу из овощей, чай с сахаром, хлеб.

Перед сном, как я уже говорила, кефир и хлеб.

– Какие предполагаются лечебные процедуры?

– После приёма у педиатра, который назначает профилактические процедуры, дети могут посещать соляную шахту (галотерапия), ходить на массаж, заниматься лечебной физкультурой. Наши отдыхающие пьют кислородные коктейли и фиточай.

– Что вы скажете о культурной программе?

– К нам приедут ученики музыкальной школы № 3 с концертом. Медиатор Линара Богданова проведёт занятия на тему: «Ты и я – сплочённые друзья».

ВПО «Отечество» приедет с целой программой, куда войдут практические занятия (сборка и разборка автомата), беседы, квесты.

Планируются познавательная экскурсия в пожарную часть и популярное у ребят мероприятие «Поздравь именинника».

Словом, наши дети скучать не будут.



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Фото Элины Фахретдиновой.