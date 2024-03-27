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27 Марта , 14:17

В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ

Ежегодно 27 марта свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие и гражданский персонал войск национальной гвардии России и внутренних войск. Он был установлен Указом Президента России №10 от 16 января 2017 года, цель которого сохранить преемственность воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии РФ.

В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ

Сегодня в парке Победы у стелы воинам-интернационалистам состоялось традиционное возложение цветов в честь Дня войск национальной гвардии Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие представители муниципальных органов власти, представители городских ветеранских организаций, офицеры, солдаты, ветераны боевых действий, студенты и волонтеры.

С приветственным словом выступил Эмиль Шаймарданов.

- В числе ключевых задач Росгвардии – борьба с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью, обеспечение правопорядка. Все это – сложные, крайне ответственные направления работы, где требуется высокий профессионализм. Хочу поблагодарить вас именно за такую эффективную и добросовестную службу, за вашу верность долгу и присяге, за приверженность героическим традициям, которые были заложены многими поколениями. В ходе специальной военной операции герои-росгвардейцы действуют смело и решительно, защищая Россию, наших граждан сражаются мужественно, в самых сложных ситуациях проявляют стойкость и бесстрашие. «Желаю вам и вашим родным здоровья и успехов», —сказал он.

Участники митинга почтили память  тех, кто не вернулся с полей сражений, минутой молчания.

Фото Эльвиры Рахимовой.

 

В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
В Стерлитамаке прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ
Автор:Эльвира Рахимова
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