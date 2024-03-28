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28 Марта , 18:25

На экзамене родители выпускников школ

Весна. Пора забот и волнений для тех, кто завершает учёбу в школе и готовится к сдаче единого государственного экзамена, а также для их родителей. Но волнения волнениями, а подготовка к ЕГЭ – дело серьёзное, как в интеллектуальном, так и психологическом плане.

На экзамене родители выпускников школ
На экзамене родители выпускников школ

Одна из её форм – экзамены для родителей. Эта Всероссийская акция организуется уже несколько лет. Проведение экзамена максимально приближено к ЕГЭ.На днях в общеобразовательной школе № 5 папы и мамы сдавали историю.В актовом зале собрались более ста человек. Перед ними выступила муниципальный координатор ГИА-11 Светлана Борисовна Седова.

Она познакомила присутствующих с основными правилами и требованиями ЕГЭ.Затем директор школы № 10 Ольга Анатольевна Аксаева, руководитель пункта проведения экзамена, остановила внимание на важных деталях. Например, в этом году работы выпускников (после сдачи) будут отсканированы прямо в аудитории, где проходил ЕГЭ, и отправлены в Федеральный центр тестирования для проверки.Интересуюсь у Светланы Борисовны:– Скажите, пожалуйста, ЕГЭ для родителей будет иметь какие-то отличия?– В основном нет. Они также пройдут «досмотр», организаторы экзамена (вне аудитории) проведут их в специально подготовленные кабинеты с видеокамерами. Затем обязательный инструктаж, печать, раздача бланков и контрольно-измерительных материалов - КИМов.

Отличия же вот в чём: экзамен по истории для выпускников длится 3 часа 30 минут, а для родителей – полчаса.По завершению самопроверка и написание отзыва об организации экзамена.Заинтересованы ли сами папы и мамы в таких экзаменах? Не считают ли они своё пребывание ЕГЭ для взрослых впустую потраченным временем?Анастасия Александровна Пестышева:– Мой сын Данил – одиннадцатиклассник, и скоро будет сдавать единый государственныйэкзамен. Мне хочется узнать от компетентныхлюдей правила проведения ЕГЭ, и, вообще, как всё это будет происходить.Татьяна Александровна Афанасьева:– Интересно испытать то, что ждёт моего сына Артёма на ЕГЭ.– Но ведь он уже сдавал ОГЭ…– Да, но ЕГЭ – совсем другой формат, иная ответственность.

– Дома вы подготавливаете сына к этому серьёзному для него и для вас испытанию?– Безусловно. Готовлю психологически, вселяя в него уверенность. Постоянно твержу Артёму: «Ты молодец! Ты справишься!». Стараюсь контролировать режим, питание, даю витамины.У Гульшат Митхатовны Гареевой ЕГЭ будут сдавать дочь. Она говорит:– Хочется узнать, как всё будет в реальности. Моя Лиана – ответственная девочка, но сильно волнуется. Приду домой расскажу, какя сдавала историю.

– Почему вы выбрали именно историю?

– В школе я очень любила этот предмет. У насбыл необыкновенный преподаватель – Ирек Зайнуллович Рафиков. Об исторических событиях он рассказывал так, словно сам был участником. К историческим личностям 2аотносился или как близким друзьям, или как врагам, которых он ненавидел от всей души.Дочь Александра Михайловича Сисько Анастасия тоже будет сдавать в этом году ЕГЭ.Отцу стало интересно увидеть, так сказать, всё изнутри. Сам он пришёл сдавать историю,потому что в школе любил этот предмет.Одиннадцатиклассница школы № 21 Катя Иванова готовится к сдаче экзамена по информатике, а её папа Алексей Демьянович пришёл в 5-ю школу сдавать историю.

Решил узнать, что ожидает его дочь на едином государственном экзамене, а заодно проверить свои знания.После экзамена родители написали отзывы.Ильдар Ишбулдович Кашапов: «В этом экзамене нет ничего страшного, если приходишь с порядочными знаниями и хорошей моральной подготовкой».

Оксана Валерьевна Полищук: «Очень познавательно и любопытно. Узнала всё процедуру проведения во всех подробностях.Организация прекрасная».Светлана Евгеньевна Салихова: «Благодарю за возможность участия в этой всесторонне полезной акции. Она оставила массу положительных впечатлений».

ФОТО ТАМАРЫ АНДРЕЕВОЙ

На экзамене родители выпускников школ
На экзамене родители выпускников школ
На экзамене родители выпускников школ
На экзамене родители выпускников школ
На экзамене родители выпускников школ
Автор:Евгения Дьяконова
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