На экзамене родители выпускников школ

Одна из её форм – экзамены для родителей. Эта Всероссийская акция организуется уже несколько лет. Проведение экзамена максимально приближено к ЕГЭ.На днях в общеобразовательной школе № 5 папы и мамы сдавали историю.В актовом зале собрались более ста человек. Перед ними выступила муниципальный координатор ГИА-11 Светлана Борисовна Седова.

Она познакомила присутствующих с основными правилами и требованиями ЕГЭ.Затем директор школы № 10 Ольга Анатольевна Аксаева, руководитель пункта проведения экзамена, остановила внимание на важных деталях. Например, в этом году работы выпускников (после сдачи) будут отсканированы прямо в аудитории, где проходил ЕГЭ, и отправлены в Федеральный центр тестирования для проверки.Интересуюсь у Светланы Борисовны:– Скажите, пожалуйста, ЕГЭ для родителей будет иметь какие-то отличия?– В основном нет. Они также пройдут «досмотр», организаторы экзамена (вне аудитории) проведут их в специально подготовленные кабинеты с видеокамерами. Затем обязательный инструктаж, печать, раздача бланков и контрольно-измерительных материалов - КИМов.

Отличия же вот в чём: экзамен по истории для выпускников длится 3 часа 30 минут, а для родителей – полчаса.По завершению самопроверка и написание отзыва об организации экзамена.Заинтересованы ли сами папы и мамы в таких экзаменах? Не считают ли они своё пребывание ЕГЭ для взрослых впустую потраченным временем?Анастасия Александровна Пестышева:– Мой сын Данил – одиннадцатиклассник, и скоро будет сдавать единый государственныйэкзамен. Мне хочется узнать от компетентныхлюдей правила проведения ЕГЭ, и, вообще, как всё это будет происходить.Татьяна Александровна Афанасьева:– Интересно испытать то, что ждёт моего сына Артёма на ЕГЭ.– Но ведь он уже сдавал ОГЭ…– Да, но ЕГЭ – совсем другой формат, иная ответственность.

– Дома вы подготавливаете сына к этому серьёзному для него и для вас испытанию?– Безусловно. Готовлю психологически, вселяя в него уверенность. Постоянно твержу Артёму: «Ты молодец! Ты справишься!». Стараюсь контролировать режим, питание, даю витамины.У Гульшат Митхатовны Гареевой ЕГЭ будут сдавать дочь. Она говорит:– Хочется узнать, как всё будет в реальности. Моя Лиана – ответственная девочка, но сильно волнуется. Приду домой расскажу, какя сдавала историю.

– Почему вы выбрали именно историю?

– В школе я очень любила этот предмет. У насбыл необыкновенный преподаватель – Ирек Зайнуллович Рафиков. Об исторических событиях он рассказывал так, словно сам был участником. К историческим личностям 2аотносился или как близким друзьям, или как врагам, которых он ненавидел от всей души.Дочь Александра Михайловича Сисько Анастасия тоже будет сдавать в этом году ЕГЭ.Отцу стало интересно увидеть, так сказать, всё изнутри. Сам он пришёл сдавать историю,потому что в школе любил этот предмет.Одиннадцатиклассница школы № 21 Катя Иванова готовится к сдаче экзамена по информатике, а её папа Алексей Демьянович пришёл в 5-ю школу сдавать историю.

Решил узнать, что ожидает его дочь на едином государственном экзамене, а заодно проверить свои знания.После экзамена родители написали отзывы.Ильдар Ишбулдович Кашапов: «В этом экзамене нет ничего страшного, если приходишь с порядочными знаниями и хорошей моральной подготовкой».

Оксана Валерьевна Полищук: «Очень познавательно и любопытно. Узнала всё процедуру проведения во всех подробностях.Организация прекрасная».Светлана Евгеньевна Салихова: «Благодарю за возможность участия в этой всесторонне полезной акции. Она оставила массу положительных впечатлений».

ФОТО ТАМАРЫ АНДРЕЕВОЙ