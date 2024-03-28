Настоятелю прихода Богородице Казанского собора Стерлитамака Евгению Владимировичу Мышкину вручили медаль «Содействие СВО»
Председатель Стерлитамакского отделения общественной организации «Союз ветеранов Афганистана» Сергей Балмасов и руководитель местной общественной организации национально-культурной автономии белорусов города «Спадчына» (Наследие) Виктория Пивоварцева вручили настоятелю прихода Богородице Казанского собора г.Стерлитамака Евгению Владимировичу Мышкину медаль «Содействие СВО».
Настоятелю прихода Богородице Казанского собора Стерлитамака Евгению Владимировичу Мышкину вручили медаль «Содействие СВО»
Медаль вручили за молитвы о здравии военнослужащих СВО, за освящение шевронов для бойцов, а также за молебны о павших.
Настоятелю прихода Богородице Казанского собора Стерлитамака Евгению Владимировичу Мышкину вручили медаль «Содействие СВО»
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