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28 Марта , 14:30

Повара школ Стерлитамака – снова лучшие!

26 и 27 марта на базе Уфимского колледжа индустрии питания и сервиса состоялся полуфинал конкурса среди команд поваров общеобразовательных организаций и предприятий общественного питания Республики Башкортостан.

Повара школ Стерлитамака – снова лучшие!
Повара школ Стерлитамака – снова лучшие!

26 и 27 марта на базе Уфимского колледжа индустрии питания и сервиса состоялся полуфинал конкурса среди команд поваров общеобразовательных организаций и предприятий общественного питания Республики Башкортостан.

Повара ООО «Центр социального питания» из Стерлитамака и других городов и районов республики соревновались в приготовлении блюд для детей, страдающих сахарным диабетом.

В конкурсе участвовали 19 команд. В течение 1 часа 20 минут повара должны были приготовить салат, второе блюдо, гарнир, мучное кулинарное изделие и напиток.

По итогам конкурса первое место члены экспертной комиссии присудили команде поваров ООО «Центр социального питания» Стерлитамака, в состав которой вошли повара из школы № 7 Рима Черненко, Эльвира Туйгильдина и Лайсан Насырова из школы № 29.

Цель конкурса – показать, что питание детей, страдающих сахарным диабетом, тоже может быть вкусным, и этому вопросу со стороны руководства республики уделяется большое внимание.

 

Повара школ Стерлитамака – снова лучшие!
Повара школ Стерлитамака – снова лучшие!
Повара школ Стерлитамака – снова лучшие!
Повара школ Стерлитамака – снова лучшие!
Повара школ Стерлитамака – снова лучшие!
Повара школ Стерлитамака – снова лучшие!
Повара школ Стерлитамака – снова лучшие!
Повара школ Стерлитамака – снова лучшие!
Повара школ Стерлитамака – снова лучшие!
Повара школ Стерлитамака – снова лучшие!
Повара школ Стерлитамака – снова лучшие!
Повара школ Стерлитамака – снова лучшие!
Повара школ Стерлитамака – снова лучшие!
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