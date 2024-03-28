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28 Марта , 11:00

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой

Президент ЮАР выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности в связи с террористическим актом в «Крокус Сити Холле».

Пожелал стойкости родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим.

Высказано удовлетворение достигнутым уровнем стратегического партнёрства двух стран. Обсуждён ряд вопросов практического взаимодействия в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.

В контексте перешедшего от ЮАР к России председательства в БРИКС затронута тематика взаимодействия в рамках Объединения в новом расширенном составе.

С учётом известной мирной инициативы африканских государств по урегулированию украинского кризиса Сирил Рамафоза проинформировал о намерении ЮАР продолжить работу на этом направлении, принимая во внимание законные российские интересы. Владимир Путин, в свою очередь, изложил принципиальные оценки ситуации вокруг Украины, отметив при этом, что Россия всегда была открыта к серьёзному и предметному разговору по политико-дипломатическому разрешению конфликта.

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