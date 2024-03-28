Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой

Пожелал стойкости родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим.



Высказано удовлетворение достигнутым уровнем стратегического партнёрства двух стран. Обсуждён ряд вопросов практического взаимодействия в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.



В контексте перешедшего от ЮАР к России председательства в БРИКС затронута тематика взаимодействия в рамках Объединения в новом расширенном составе.



С учётом известной мирной инициативы африканских государств по урегулированию украинского кризиса Сирил Рамафоза проинформировал о намерении ЮАР продолжить работу на этом направлении, принимая во внимание законные российские интересы. Владимир Путин, в свою очередь, изложил принципиальные оценки ситуации вокруг Украины, отметив при этом, что Россия всегда была открыта к серьёзному и предметному разговору по политико-дипломатическому разрешению конфликта.