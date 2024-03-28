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28 Марта , 07:30

В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей

В центре «Бизнес-контакт» (ул. Сакко и Ванцетти, 63) состоялась встреча Ассоциации предпринимателей города Стерлитамака.

Председатель Совета Ассоциации предпринимателей Екатерина Фризен рассказала об итогах работы Ассоциации предпринимателей за 2023 год и стратегии развития на 2024 год.

Она отметила, что в ноябре 2024 года Ассоциации,которая объединяет предпринимателей малого и среднего бизнеса Стерлитамака,  исполняется 25 лет.

Члены Ассоциации совместно с администрацией Стерлитамака организовывают праздники и конкурсы «День защиты детей», «Купец 2.0», «Предприниматель года», «Женщина-директор года», «Предпринимательская ёлка» и другие культурно-массовые мероприятия.

Исполнительный директор Ассоциации предпринимателей города Стерлитамака и модератор встречи Екатерина Шевнина также рассказала, что члены Ассоциации предпринимателей провели 39 мероприятий для жён, детей, матерей и родственников мобилизованных на СВО. 
- Не забываем мы и о детях. Уже четвёртый год для детей членов Ассоциации организовываем летний интеллектуально-развлекательный лагерь «Мегамозм», - поделилась Екатерина Владимировна. 

О сотрудничестве с предпринимателями рассказала управляющая филиалом в Стерлитамаке банка «Уралсиб» Лилия Фахреева.

Финансовый советник и эксперт по страхованию жизни Мария Кальянова раскрыла тему финансовой грамотности и важности страхования жизни.

Практикующий бухгалтер и налоговый консультант Оксана Полещук обсудила с участниками встречи налоги, онлайн-сервисы для взаимодействия с налогоплательщиками, требования налогового органа, права и обязанности налогоплательщиков.

Корреспондент газеты «Стерлитамакский рабочий», краевед, писатель Фаяз Юмагузин выступил с презентацией книги о предпринимателях Стерлитамака. Он отметил, что данный проект ещё в процессе реализации.

Молодой предприниматель Владислав Ласкин презентовал идею «Магазин женской спортивной одежды на маркетплейсах».

В конце встречи участники мероприятия обсудили интересующие вопросы и обменялись контактами.

Фото Эльвиры Рахимовой

 

В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
В Стерлитамаке состоялась встреча предпринимателей
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