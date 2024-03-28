-3 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
28 Марта , 14:14

Владимир Путин – о запугивании стран НАТО «российской угрозой»

«Это полная чушь, возможность нападения на какие-то другие страны, на Польшу, Прибалтику, ещё там чехов пугают. Просто бред, очередной способ обмануть население и выбить из людей дополнительные расходы, заставить их нести это бремя на своих плечах», – заявил Президент.

Автор:
Читайте нас:

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru