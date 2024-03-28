Владимир Путин – о запугивании стран НАТО «российской угрозой»
«Это полная чушь, возможность нападения на какие-то другие страны, на Польшу, Прибалтику, ещё там чехов пугают. Просто бред, очередной способ обмануть население и выбить из людей дополнительные расходы, заставить их нести это бремя на своих плечах», – заявил Президент.
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