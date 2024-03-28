Водителей Башкирии просят быть осторожными из-за активизации диких животных

Особенно в вечернее и ночное время суток из-за активизации диких копытных животных.

«Проезжая лесные районы, и особенно перед знаком „Дикие животные“ необходимо сбавлять скорость», — подчеркнули в минэкологии региона.

Так, в случае гибели при ДТП лося водитель должен будет возмести причиненный ущерб в размере 80 тысяч рублей, косули — 40 тысяч рублей, кабана — 30 тысяч рублей, медведя — 60 тысяч рублей.

Избежать возмещения причиненного вреда возможно, если автовладелец оформил страховой полис ОСАГО. В этом случае выплаты берет на себя страховая компания. Каждый случай такой дорожной аварии должен быть зарегистрирован и оформлен сотрудниками ГИБДД и минэкологии Башкирии.

«При возникновении ДТП ни в коем случае нельзя подходить к сбитому зверю. Также не следует оставлять место дорожной аварии. Это может грозить водителю лишением права управления автомобилем на срок до 1,5 лет или арестом до 15 суток», — добавили в минэкологии региона.

Как сообщал ранее Башинформ, в Башкирии дикие животные продолжают активно выходить к людям.