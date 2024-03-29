-7 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
29 Марта , 12:34

На самых опасных направлениях

Этого 22-летнего парня по праву можно назвать ветераном войны.

«Банкир» – такой у него позывной – воюет с 24 февраля 2022 года. Будучи призванным на срочную службу, добровольцем ушёл фронт. Начинал рядовым, потом командиром отделения, через три месяца, окончив Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, в звании младшего лейтенанта возглавил взвод.

Успел повоевать на самых опасных направлениях: в Луганской Народной Республике, Донецкой Народной Республике, Харьковской области, на правобережье Днепра под Херсоном. А в первые дни войны десантнику «Банкиру» довелось воевать даже под Киевом.

В боях за город Кременную (ЛНР) был награждён орденом Мужества. Этот город стал первым городом, освобождённым российскими войсками. Боевой путь «Банкира» отмечен также медалями «За отвагу», «За боевые отличия».

Войн без потерь не бывает. Одним из тех, кто погиб на Луганской земле, был его земляк, командир взвода из Уфы. Сам «Банкир» был дважды ранен. Оба раза в декабре. В первый раз его слегка задело осколком. После того, как рану обработали и перевязали, он тут же вернулся на передовую. А вот второе ранение в ногу оказалось куда серьёзней. Сейчас он проходит лечение в госпитале, после которого его ждёт демобилизация.

Пожелаем ему скорейшего выздоровления и возвращения домой.

Автор:Фаяз Юмагузин
Читайте нас:

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru