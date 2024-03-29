«Банкир» – такой у него позывной – воюет с 24 февраля 2022 года. Будучи призванным на срочную службу, добровольцем ушёл фронт. Начинал рядовым, потом командиром отделения, через три месяца, окончив Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, в звании младшего лейтенанта возглавил взвод.

Успел повоевать на самых опасных направлениях: в Луганской Народной Республике, Донецкой Народной Республике, Харьковской области, на правобережье Днепра под Херсоном. А в первые дни войны десантнику «Банкиру» довелось воевать даже под Киевом.

В боях за город Кременную (ЛНР) был награждён орденом Мужества. Этот город стал первым городом, освобождённым российскими войсками. Боевой путь «Банкира» отмечен также медалями «За отвагу», «За боевые отличия».

Войн без потерь не бывает. Одним из тех, кто погиб на Луганской земле, был его земляк, командир взвода из Уфы. Сам «Банкир» был дважды ранен. Оба раза в декабре. В первый раз его слегка задело осколком. После того, как рану обработали и перевязали, он тут же вернулся на передовую. А вот второе ранение в ногу оказалось куда серьёзней. Сейчас он проходит лечение в госпитале, после которого его ждёт демобилизация.

Пожелаем ему скорейшего выздоровления и возвращения домой.