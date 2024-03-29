Президент – о программе развития курортов «Пять морей и озеро Байкал»

Дополнительный объём инфраструктурных бюджетных кредитов – по 250 миллиардов рублей ежегодно. Кроме того, средства, которые возвращаются в федеральный бюджет от погашения таких кредитов, снова будут направляться регионам.



Списание двух третей задолженности субъектов Федерации по ранее выданным бюджетным кредитам при условии направления этих сэкономленных средств на инфраструктурное развитие и поддержку инвестиций.



«Поскольку создание крупных круглогодичных морских курортов является приоритетом для регионов, прошу глав субъектов Федерации использовать в этой работе все доступные инструменты финансирования», – заявил глава государства.

Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/73754