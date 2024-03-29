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29 Марта , 10:23

Президент – о программе развития курортов «Пять морей и озеро Байкал»

В Послании были озвучены решения по предоставлению регионам дополнительных ресурсов на цели инфраструктурного развития.

Президент – о программе развития курортов «Пять морей и озеро Байкал»
Президент – о программе развития курортов «Пять морей и озеро Байкал»

Дополнительный объём инфраструктурных бюджетных кредитов – по 250 миллиардов рублей ежегодно. Кроме того, средства, которые возвращаются в федеральный бюджет от погашения таких кредитов, снова будут направляться регионам.


Списание двух третей задолженности субъектов Федерации по ранее выданным бюджетным кредитам при условии направления этих сэкономленных средств на инфраструктурное развитие и поддержку инвестиций.

«Поскольку создание крупных круглогодичных морских курортов является приоритетом для регионов, прошу глав субъектов Федерации использовать в этой работе все доступные инструменты финансирования», – заявил глава государства.

Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/73754

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