Амина Шафикова – народная артистка Башкортостана!

В Башопере состоялся творческий вечер министра культуры РБ Амины Шафиковой. Пианистка представила при полном аншлаге сольную программу вместе с Госоркестром Башкортостана под управлением Дмитрия Крюкова и выдающимися артистами – народным артистом РБ, заслуженным артистом РФ Аскаром Абдразаковым и народным артистом РБ Артуром Назиуллиным.

К юбилейному вечеру Амине Шафиковой направили приветствия ярчайшие представители искусства нашей страны: министр культуры России Ольга Любимова, народный артист России, пианист № 1 в мире Денис Мацуев, председатель Союза композиторов России Александр Чайковский, ректор Московской консерватории Александр Соколов, наши выдающиеся земляки – заслуженный России, народный артист Башкортостана Ильдар Абдразаков и народный артист России и Башкортостана Владимир Овчинников и многие другие.

«Ваша жизнь – яркий пример служения культуре и искусству. Музыкант, профессор, министр – в каждом из этих амплуа вы достойно состоялись. Высокие достижения в творчестве, педагогическая деятельность и успешное руководство главным учреждением высшего образования сферы культуры Башкирии стали основой чуткого понимания вами вопросов культурного развития региона и залогом успеха в должности министра культуры Республики Башкортостан», – подчеркнула в своём видеоприветствии министр культуры России Ольга Любимова.

В рамках официальной части творческого вечера заместитель Руководителя Администрации Главы РБ Искандер Рауфович Ахметвалеев вручил Амине Шафиковой почётное звание «Народный артист Республики Башкортостан», присвоенное Указом Главы РБ.

Гостям вечера была представлена эксклюзивная подборка видеофрагментов, раскрывающих все этапы творческого роста пианистки, в том числе записи юношеских концертов фонда «Новые имена» и выступлений на конкурсе пианистов в Париже, а ярчайшая программа, которую Амина Шафикова исполнила сегодня, показала, что она была и остаётся одним из самых блистательных российских музыкантов, представляющих Республику Башкортостан. Первый фортепианный концерт Ференца Листа, которым Амина Шафикова открыла творческий вечер, покорил слушателей мастерским исполнением солистки и философским прочтением всех нюансов партитуры, а исполнение в ансамбле с Аскаром Абдразаковым и Артуром Назиуллиным шедевров мировой музыки ещё раз показало пианистку как тонко чувствующего и понимающего творческого партнёра. Изюминкой вечера стали фантазии на башкирские темы «Два женских образа» Альфии Хабировой, которые Амина Шафикова исполнила вместе с дочкой – 12-летней пианисткой Камилой Бакировой.

Блистательным завершением концерта стали «Испанская» и «Венгерская» рапсодии Ференца Листа. Под шквал нескончаемых аплодисментов Амина Шафикова обратилась со словами благодарности к своим родителям, педагогам, коллегам и преподнесла букет цветов своему профессору, Наиле Галиевне Хамидуллиной, которая весь вечер с гордостью наблюдала за успехом своей любимой ученицы.