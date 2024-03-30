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30 Марта , 13:44

На сцене маленькие звезды

Сегодня, 30 марта, состоялся региональный конкурс детской песни «Маленькая звезда - 2024», организаторами которого выступили отдел культуры администрации Стерлитамака и городской дворец культуры Сода, где и соревновались юные таланты.  

На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды

Его участниками стали дети и подростки в возрасте от 4 до 18 лет из Стерлитамака, Салавата, Мелеуза и Нефтекамска.

Яркие костюмы, очаровательные улыбки и неподдельные эмоции - все это сопровождало участников на протяжении всего конкурса. Ребята исполняли музыкальные хиты разных жанров: от народных песен до рок-н-ролла. Кто-то спел песню о заботливом папе, кто-то о любимой бабушке, кого-то вдохновил маленький котенок, а кого-то – знаменитая «Катюша». Каждое выступление было особенным и запоминающимся. Уверены, что начинающие артисты подарили множество впечатлений членам жюри и родителям, которые очень за них болели, тихонько подпевая вместе с ними.

Фото Эльвиры Рахимовой. 

На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
На сцене маленькие звезды
Автор:Эльвира Рахимова
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