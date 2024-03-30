На сцене маленькие звезды

Его участниками стали дети и подростки в возрасте от 4 до 18 лет из Стерлитамака, Салавата, Мелеуза и Нефтекамска.

Яркие костюмы, очаровательные улыбки и неподдельные эмоции - все это сопровождало участников на протяжении всего конкурса. Ребята исполняли музыкальные хиты разных жанров: от народных песен до рок-н-ролла. Кто-то спел песню о заботливом папе, кто-то о любимой бабушке, кого-то вдохновил маленький котенок, а кого-то – знаменитая «Катюша». Каждое выступление было особенным и запоминающимся. Уверены, что начинающие артисты подарили множество впечатлений членам жюри и родителям, которые очень за них болели, тихонько подпевая вместе с ними.

Фото Эльвиры Рахимовой.