В Правительстве Башкирии обсудили диспансеризацию ветеранов и участников СВО

29 марта на заседании Межведомственной комиссии при Главе Республики Башкортостан по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей обсудили диспансеризацию ветеранов и участников специальной военной операции и членов их семей. Также участники заседания обсудили деятельность ветеранских организаций по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

Заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр финансов Республики Башкортостан Лира Игтисамова отметила необходимость организации проведения качественной и эффективной диспансеризации ветеранов и участников специальной военной операции.

– Необходимо организовать проведение диспансеризации участников специальной военной операции за один день в комфортных условиях в специально выделенное время в лучших поликлиниках с обеспечением бесплатной транспортировки пациентов. Диспансеризация ветеранов СВО должна проходить в первоочередном порядке на базе поликлиник, где обеспечено наличие всех необходимых специалистов, – подчеркнула Лира Игттисамова.

По данным Министерства здравоохранения республики, каждая среда утверждена днём преимущественного проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе углубленной, участников СВО и членов их семей. Всего с 24 февраля 2022 года профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию прошли более 7 тысяч членов семьи и более 1200 участников СВО.

О деятельности ветеранских организаций по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей доложил председатель Региональной общественной организации «Морское собрание Республики Башкортостан» Юлай Муратов. Большое внимание в работе ветеранских организаций уделяется патриотическому направлению, организации, сбору и доставке гуманитарной помощи, непосредственной работе, в том числе информационной с самими ветеранами.

Фото: https://pravitelstvorb.ru/news/23436/