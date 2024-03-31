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31 Марта , 10:45

Драму Стерлитамакского башкирского драмтеатра с восторгом встретили в Уфе

С 25 по 31 марта в Уфе проходит театральный декадник проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия».

Драму Стерлитамакского башкирского драмтеатра с восторгом встретили в Уфе
Драму Стерлитамакского башкирского драмтеатра с восторгом встретили в Уфе

В рамках форума Стерлитамакский башкирский драматический театр им. Ильшата Юмагулова представил на сцене Уфимского государственного татарского театра «Нур» премьеру драмы «Гөлнара» (Гульнара) по повести Ф.Булякова.


Постановка режиссёра, лауреата Государственной республиканской молодёжной премии РБ им. Ш. Бабича Ильсура Казакбаева произвела в столице республики настоящий фурор. Спектакль Стерлитамакского театра был восторженно встречен как зрителями, так и театральными критиками.


Летом с этим спектаклем наши артисты выступят на Всероссийском фестивале театров малых городов, который пройдёт в Уфе.

Автор:Фаяз Юмагузин
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