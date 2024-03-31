Драму Стерлитамакского башкирского драмтеатра с восторгом встретили в Уфе

В рамках форума Стерлитамакский башкирский драматический театр им. Ильшата Юмагулова представил на сцене Уфимского государственного татарского театра «Нур» премьеру драмы «Гөлнара» (Гульнара) по повести Ф.Булякова.



Постановка режиссёра, лауреата Государственной республиканской молодёжной премии РБ им. Ш. Бабича Ильсура Казакбаева произвела в столице республики настоящий фурор. Спектакль Стерлитамакского театра был восторженно встречен как зрителями, так и театральными критиками.



Летом с этим спектаклем наши артисты выступят на Всероссийском фестивале театров малых городов, который пройдёт в Уфе.