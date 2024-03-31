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31 Марта , 11:47

В Уфимском университете науки и технологий открылся инженерный центр «Гараж»

Студенческий центр вошел в структуру передовой инженерной школы «Моторы будущего».

В Уфимском университете науки и технологий открылся инженерный центр «Гараж»
В Уфимском университете науки и технологий открылся инженерный центр «Гараж»

В Уфимском университете науки и технологий открылся инженерный центр «Гараж»

В пресс-службе минобрнауки России рассказали об интересном проекте башкирского вуза. В студенческом инженерном центре «Гараж» ребята могут создавать новые работающие приборы из имеющихся устройств и деталей. Пространство постоянно пополняется механизмами, которые запрашивают студенты или поставляют производственные отделы ПИШ.

«Гараж» работает в университете с утра до вечера. Здесь студенты программируют микроконтроллеры, создают электрические машины и 3D-модели. Недавно в центре прошла проектная неделя на первокурсников, во время которой ребята, разделившись на команды, создавали беспроводное зарядное устройство для электросамокатов, глушитель сотовой связи, прототип электродвигателя и другие устройства.

Как отметил директор ПИШ «Моторы будущего» Вячеслав Вавилов, во время проектной недели студенты сформировали запрос на новые знания и самостоятельно их осваивали.

Фото: пресс-служба минобрнауки РФ.

Источник: Республика Башкортостан

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