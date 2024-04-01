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1 Апреля , 10:25

Паводок в Башкортостане: брифинг в прямом эфире

В республику приходит большая вода.

Как развивается ситуация? Насколько сильно растет уровень воды в реках республики? Куда обращаться, если обнаружили воду в подвале? Попадает ли ваш населенный пункт в зону прогнозируемого паводка?

На эти и другие вопросы в прямом эфире ответят представители профильных министерств и ведомств Башкортостана в ходе брифинга.

Смотрите трансляцию на т/к БСТ, на страницах телеканала и ЦУР Башкортостана ВКонтакте во вторник, 2 апреля, в 19.00.

Если у вас есть вопросы по теме весеннего половодья, вы можете оставлять их под этим постом.

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