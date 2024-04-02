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2 Апреля , 16:50

Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов рассказал о семье Шварёвых

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Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов рассказал о семье Шварёвых
Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов рассказал о семье Шварёвых

"Олег Николаевич и Светлана Борисовна Шварёвы вместе 26 лет. Они – счастливые многодетные родители. Супруги воспитывают десятерых детей! У них семеро сыновей – Игорь, Павел, Андрей, Илья, Матвей, Дмитрий, Кирилл – и три дочери – Ксения, Наталья, Марина. Дети воспитываются в атмосфере любви и понимания, побеждают на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. А сын Игорь пошёл по стопам отца – они вместе работают в АО «Сырьевая компания».

В 2019 году семья была удостоена медали «Родительская доблесть». А в 2021 году в День семьи, любви и верности Глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров вручил супругам государственную награду – орден «Родительская слава».

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