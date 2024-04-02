На сцене - первоапрельский КВН!

За право выхода в четвертьфинал отважно сражались 20 команд нашей республики и России, выступления которых были поделены организаторами - администрацией городского округа и Союзом КВН РБ - на четыре блока.

Фееричный юмор, забористые шутки и нетривиальный взгляд на мир участников игры не раз заставляли зал смеяться и аплодировать.

О тех, кто получил путёвки в четвертьфинал, о призёрах и победителях фестиваля - в одном из ближайших номеров нашей газеты.

А фотографии самых интересных моментов игры можно увидеть уже здесь и сейчас: автор снимков - Тамара Андреева.