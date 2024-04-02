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2 Апреля , 08:21

На сцене - первоапрельский КВН!

В День смеха в Стерлитамаке в большом зале ГДК прошел фестиваль молодёжной лиги КВН юга РБ, открывший 27-й сезон в клубе весёлых и находчивых

На сцене - первоапрельский КВН!
На сцене - первоапрельский КВН!

За право выхода в четвертьфинал отважно сражались 20 команд нашей республики и России, выступления которых были поделены организаторами - администрацией городского округа и Союзом КВН РБ - на четыре блока.
Фееричный юмор, забористые шутки и нетривиальный взгляд на мир участников игры не раз заставляли зал смеяться и аплодировать.
О тех, кто получил путёвки в четвертьфинал, о призёрах и победителях фестиваля - в одном из ближайших номеров нашей газеты.
А фотографии самых интересных моментов игры можно увидеть уже здесь и сейчас: автор снимков - Тамара Андреева.

На сцене - первоапрельский КВН!
На сцене - первоапрельский КВН!
На сцене - первоапрельский КВН!
На сцене - первоапрельский КВН!
На сцене - первоапрельский КВН!
На сцене - первоапрельский КВН!
На сцене - первоапрельский КВН!
На сцене - первоапрельский КВН!
На сцене - первоапрельский КВН!
На сцене - первоапрельский КВН!
На сцене - первоапрельский КВН!
На сцене - первоапрельский КВН!
На сцене - первоапрельский КВН!
На сцене - первоапрельский КВН!
На сцене - первоапрельский КВН!
На сцене - первоапрельский КВН!
На сцене - первоапрельский КВН!
На сцене - первоапрельский КВН!
На сцене - первоапрельский КВН!
На сцене - первоапрельский КВН!
На сцене - первоапрельский КВН!
На сцене - первоапрельский КВН!
На сцене - первоапрельский КВН!
На сцене - первоапрельский КВН!
На сцене - первоапрельский КВН!
На сцене - первоапрельский КВН!
На сцене - первоапрельский КВН!
На сцене - первоапрельский КВН!
На сцене - первоапрельский КВН!
На сцене - первоапрельский КВН!
На сцене - первоапрельский КВН!
На сцене - первоапрельский КВН!
На сцене - первоапрельский КВН!
Автор:Марина Воронова
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