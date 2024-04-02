Республиканский молодежный психологический центр приглашает семей военнослужащих СВО Башкортостана

– Самой главной опорой бойцов в зоне СВО были и остаются их семьи. Помимо непосредственной помощи воинам нам важно поддерживать семьи, которые ждут возвращения военнослужащих домой. Психологический центр находится в 8 городах и в 3 районах региона, что позволяет оказывать психологическую помощь максимальному количеству нуждающихся не только онлайн, но и в живом формате, – отметил Председатель Госкоммолодёжи Республики Башкортостан Вито Сабиров.

Семьи смогут обратиться по вопросам личных проблем, разрешения конфликтов в семье, с детьми и родителями; работе со страхами и переживаниями, тревогой и беспокойством; по поводу событий, которые люди не в силах пережить самостоятельно, а также усталости и апатии, карьеры, саморазвития и т.д.

С консультациями семьи смогут получить услуги диагностики личности и поведения с применением компьютерного комплекса «Мультипсихометр» и психофизиологической коррекции с применением аппаратов биологической обратной связи, свето-импульсной звуковой терапии, биоакустической коррекции головного мозга.

Дополнительно психологический центр проведёт групповые программы по интересам: группы поддержки для женщин, группы для молодых мам в декрете, арт-терапия для взрослых, развивающие занятия для детей, социальный театр для подростков, школа юного психолога, сеансы психологической разгрузки, родительский клуб.

Записаться на прием можно по номеру: 8-999-757-31-45 или 8(347) 276-56-12, а также по адресу: г. Уфа, ул. Пархоменко 133/1.

В центре ежедневно работает телефон доверия с 08.00 до 00.00 по номеру 273-09-00. Чат-бот самопомощи и онлайн консультирования доступен круглосуточно по ссылке https://t.me/psiholog02_bot