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2 Апреля , 13:15

Республиканский молодежный психологический центр приглашает семей военнослужащих СВО Башкортостана

Квалифицированные специалисты Республиканского молодёжного психологического центра Государственного комитета Республики Башкортостан по молодёжной политике готовы предложить профессиональную помощь.

Республиканский молодежный психологический центр приглашает семей военнослужащих СВО Башкортостана
Республиканский молодежный психологический центр приглашает семей военнослужащих СВО Башкортостана

– Самой главной опорой бойцов в зоне СВО были и остаются их семьи. Помимо непосредственной помощи воинам нам важно поддерживать семьи, которые ждут возвращения военнослужащих домой. Психологический центр находится в 8 городах и в 3 районах региона, что позволяет оказывать психологическую помощь максимальному количеству нуждающихся не только онлайн, но и в живом формате, – отметил Председатель Госкоммолодёжи Республики Башкортостан Вито Сабиров.

 

Семьи смогут обратиться по вопросам личных проблем, разрешения конфликтов в семье, с детьми и родителями; работе со страхами и переживаниями, тревогой и беспокойством; по поводу событий, которые люди не в силах пережить самостоятельно, а также усталости и апатии, карьеры, саморазвития и т.д.

 

С консультациями семьи смогут получить услуги диагностики личности и поведения с применением компьютерного комплекса «Мультипсихометр» и психофизиологической коррекции с применением аппаратов биологической обратной связи, свето-импульсной звуковой терапии, биоакустической коррекции головного мозга.

 

Дополнительно психологический центр проведёт групповые программы по интересам: группы поддержки для женщин, группы для молодых мам в декрете, арт-терапия для взрослых, развивающие занятия для детей, социальный театр для подростков, школа юного психолога, сеансы психологической разгрузки, родительский клуб.

Записаться на прием можно по номеру: 8-999-757-31-45 или 8(347) 276-56-12, а также по адресу: г. Уфа, ул. Пархоменко 133/1.

В центре ежедневно работает телефон доверия с 08.00 до 00.00 по номеру 273-09-00. Чат-бот самопомощи и онлайн консультирования доступен круглосуточно по ссылке https://t.me/psiholog02_bot

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