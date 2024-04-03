Ущерб жителям Башкирии от действий аферистов за прошедшие сутки составил более 5 миллионов рублей

В Отдел полиции №8 по г. Уфе с заявлением о мошенничестве обратился 45-летний сотрудник одного из образовательных учреждений города. Мужчина в одном из мессенджеров получил звонок якобы от мобильного оператора. Лжеспециалист сообщил, что у пользователя в скором времени истекает срок действия абонентского номера и его необходимо продлить.

Далее поступили звонки якобы от сотрудников банка и правоохранительных органов. Они сообщил заявителю об утечке данных и рассказали о подозрительных операциях на его банковском счете.

Для предотвращения мошеннических действий звонившие убедили потерпевшего оформить кредит на сумму почти 2 миллиона рублей и отправить деньги на «безопасный счет». Помимо этого, мужчина продал свою машину и полученные 1,5 миллиона рублей также перевел злоумышленникам.

В Отдел МВД России по Абзелиловскому району обратилась 58-летняя жительница д. Якты-Куль с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что получила сообщение от неизвестных, которые представились сотрудниками государственного финансового учреждения. Они сообщили заявительнице о подозрительных операциях на ее банковском счете.

Для предотвращения факта мошеннических действий злоумышленники предложили потерпевшей перевести на якобы безопасный счет более 500 тысяч рублей личных накоплений. После женщина поняла, что стала жертвой телефонных аферистов и обратилась в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

МВД по Республике Башкортостан напоминает: проявляйте максимальную осторожность при общении с неизвестными вам лицами по телефону или в мессенджерах. В случае поступления звонка якобы от сотрудника банка, сотовой компании – положите трубку. Помните, что мошенники могут использовать подложные номера.

Диана Губайдуллина, пресс-служба МВД по Республике Башкортостан