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4 Апреля , 10:09

Актуальная информация о паводке в Башкирии

На утро 4 апреля в Башкортостане самый большой подъем воды за сутки зафиксирован в р. Усень в населенном пункте Бекетово в Кармаскалинский районе. Подъем воды составил 184 см.

На особом контроле находится подтопление талыми водами в деревне Озерная Абзелиловского района. По этой ситуации провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Привлекли технику. Ситуация на контроле.

Вчера в г. Давлеканово в низменных участках трех улиц из-за скопления талых вод подтопило 8 домов. Специалисты МЧС России и другие экстренные службы спасли 8 человек, в том числе 2 детей, а также собаку и кошку. Всего эвакуировали 18 человек. На месте оказывали всю необходимую помощь.

С актуальной информацией по половодью во включении в программу «Салям» т/к БСТ – Алина Кудряшова, прикомандированный в ЦУР сотрудник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

За сутки в Главное управление МЧС России по республике поступило 268 сообщений о подтоплении талыми водами. На контроле находятся 34 ситуации, связанные с подтоплением 12 жилых домов, 184 придомовых участков, 7 участков автомобильных дорог и 9 участков низководных мостов в 17 районах республики (Хайбуллинский, Баймакский, Миякинский, Кушнаренковский, Чишминский, Туймазинский, Давлекановский, Учалинский, Стерлитамакский, Кармаскалинский, Абзелиловский, Бакалинский, Зилаирский, Бижбулякский, Благоварский, Уфимский, Буздякский) и г. Стерлитамаке.

Сняли с контроля 3 случая подтопления придомовых участков в Альшеевском, Туймазинском и Кушнаренковском районе, где придомовая территория освободилась от воды.

Для мониторинга ежедневно применяется беспилотная авиация Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, работают две группы. Одна из них вчера совершала облет в Хайбулинском и Зилаирском районах, вторая группа – в Туймазинском и Бакалинском районе. Вся информация оперативно направляется в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления для принятия необходимых мер и выработки решений по ликвидации имеющихся последствий.

Подробнее – в записи эфира.

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