Стерлитамак выходит на субботники

Совещание прошло с участием первого заместителя главы администрации Артура Гафарова, заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и жизнеобеспечению Ильдара Гарифуллина, начальников отделов и служб, руководителей предприятий, организаций и учреждений города.

Ильдар Рифович рассказал об экологических мероприятиях по благоустройству, санитарной очистке городских территорий города. Согласно постановлению от 29 марта 2024 года «О проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в весенний период 2024 года» единые дни общереспубликанских субботников определены 13,20 и 27 апреля. Первый городской субботник прошёл уже 30 марта. Кроме того, каждую пятницу в городе проводятся «Дни чистоты».

В городе будет проходить благоустройство и санитарная очистка территории города с привлечением специализированных организаций. За каждым конкретным участком города определены ответственные лица, которым надлежит направлять данные о количестве задействованных людей и техники, а также фотоотчеты в Управление жилищно- коммунального хозяйства, которые по итогу будут перенаправлены в Министерство природопользования и экологии.

В субботники запланированы такие виды работ, как рыхление и вывоз снега, сбор прошлогодней листвы и мусора, ремонт малых архитектурных форм и ограждений, обрезка поросли и веток, побелка стволов деревьев и бордюр, рыхление земли и формирование приствольных лунок и цветников.

Руководителям управляющих компаний необходимо привести в порядок придомовые территории, отремонтировать детские и спортивные площадки, элементы малых архитектурных форм и ограждения, привести в порядок мусорные площадки. Ежегодно остро встаёт вопрос по уборке прилегающих территорий возле магазинов, микрорынков и киосков. Отделу торговли рекомендовано провести разъяснительную работу с владельцами торговых точек независимо от форм собственности по обеспечению уборки прилегающих территорий.

По вопросу ликвидации несанкционированных граффити на фасадах зданий, у некоторых присутствующих возникли вопросы. В частности, что делать с такими «художниками», если полиция от них открещивается? В случае отказа принять к рассмотрению подобные административные правонарушения, Ильдар Рифович порекомендовал звонить лично ему. И подчеркнул, что полиция обязана заниматься этой проблемой.

Отделу строительства и архитектуры поручено усилить контроль за наведением застройщиками надлежащего порядка на строительных площадках и прилегающих к ним территориях. МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак» надлежит активизировать работу по контролю за производством земляных работ и содержанию города, повысить требования к руководителям предприятий и организаций, производивших земляные работы, по своевременному восстановлению дорожного полотна в местах прокладки коммуникаций и благоустройству этих мест. Предприятиям и организациям, производившим земляные работы, следует своевременно восстановить дорожное полотно в местах прокладки коммуникаций и благоустроить эти места.

Кстати, мусор, собранный с частного подворья, не считается уличным и должен вывозиться собственником на основе договорных отношений с обеспечивающей утилизацию отходов организацией. Нарушителей, захламляющие улицы частного сектора личными твёрдо-бытовыми отходами, ждёт административная ответственность.

Заместитель председателя административной комиссии Марина Кутнякова пояснила, что имеется в виду под размерами прилегающих территорий к объектам недвижимости. И какие штрафы предусмотрены за несоблюдение правил благоустройства города. На граждан, на должностных и юр. лиц они могут составлять от 2 до 100 тысяч рублей.

Завершая совещание, Артур Гафаров призвал руководителей предприятий и организаций должным образом подготовить город к предстоящим майским праздникам, привести свои территории в надлежащий вид.