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4 Апреля , 09:03

Стерлитамакские спортсмены блестяще выступили на всероссийских соревнованиях

С 14 по 18 марта в Казани прошли всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству (сётокан) среди различных возрастных категорий. 

Стерлитамакские спортсмены блестяще выступили на всероссийских соревнованиях
Стерлитамакские спортсмены блестяще выступили на всероссийских соревнованиях

Участвовали спортсмены из более чем 20 регионов России. Соревнования включали личные и командные поединки  и формальные технические комплексы.

В результате выступлений сборной Республики Башкортостан спортсмены из Стерлитамака заняли призовые места в различных категориях:

1 место (кумитэ командное, девушки 14-15 лет)

Татьяна Слетнёва
 Анна Сергеевна
 Диана Галиуллина

2 место кумите командное, 12-13 лет

Макар Маврин
Данил Закиров
Илья Труханов
Алмаз Сулейманов

3 место (кумите командное 10-11 лет)

Диана Хабибуллина
Элина Салимгареева
Диана Шахмаева

3 место (ката группа)

Диана Хабибуллина                                                                                                                                                                                                                                      Алиса Ушакова
Арина Васильева

 

Данил Закиров - 3 место (личное кумите)

Диана Галиулина - 3 место (кумите)

Команду тренировали  Александр и Тимур Хорошиловы, Радик  Хабибуллин,  Анастасия  Ушакова и Артур  Казакбаев.

Автор:Ирина Петрова
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