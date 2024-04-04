Стерлитамакские спортсмены блестяще выступили на всероссийских соревнованиях

Участвовали спортсмены из более чем 20 регионов России. Соревнования включали личные и командные поединки и формальные технические комплексы.
В результате выступлений сборной Республики Башкортостан спортсмены из Стерлитамака заняли призовые места в различных категориях:
1 место (кумитэ командное, девушки 14-15 лет)
Татьяна Слетнёва
Анна Сергеевна
Диана Галиуллина
2 место кумите командное, 12-13 лет
Макар Маврин
Данил Закиров
Илья Труханов
Алмаз Сулейманов
3 место (кумите командное 10-11 лет)
Диана Хабибуллина
Элина Салимгареева
Диана Шахмаева
3 место (ката группа)
Диана Хабибуллина Алиса Ушакова
Арина Васильева
Данил Закиров - 3 место (личное кумите)
Диана Галиулина - 3 место (кумите)
Команду тренировали Александр и Тимур Хорошиловы, Радик Хабибуллин, Анастасия Ушакова и Артур Казакбаев.