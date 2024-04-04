Стерлитамакские спортсмены блестяще выступили на всероссийских соревнованиях

Участвовали спортсмены из более чем 20 регионов России. Соревнования включали личные и командные поединки и формальные технические комплексы.

В результате выступлений сборной Республики Башкортостан спортсмены из Стерлитамака заняли призовые места в различных категориях:

1 место (кумитэ командное, девушки 14-15 лет)

Татьяна Слетнёва

Анна Сергеевна

Диана Галиуллина

2 место кумите командное, 12-13 лет

Макар Маврин

Данил Закиров

Илья Труханов

Алмаз Сулейманов

3 место (кумите командное 10-11 лет)

Диана Хабибуллина

Элина Салимгареева

Диана Шахмаева

3 место (ката группа)

Диана Хабибуллина Алиса Ушакова

Арина Васильева

Данил Закиров - 3 место (личное кумите)

Диана Галиулина - 3 место (кумите)

Команду тренировали Александр и Тимур Хорошиловы, Радик Хабибуллин, Анастасия Ушакова и Артур Казакбаев.