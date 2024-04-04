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4 Апреля , 18:59

Жителей и гостей Стерлитамака ждут новинки в парке имени Гагарина

Их представил в центре «Мой бизнес» директор сети развлекательных центров «Галактика» Рафаэль Мифтахов, где прошла встреча руководства парка с представителями администрации города, сферы культуры, образования, бизнеса, работниками СМИ и блогерами.

Жителей и гостей Стерлитамака ждут новинки в парке имени Гагарина
Жителей и гостей Стерлитамака ждут новинки в парке имени Гагарина

Их представил в центре «Мой бизнес» директор сети развлекательных центров «Галактика» Рафаэль Мифтахов, где прошла встреча руководства парка с представителями администрации города, сферы культуры, образования, бизнеса, работниками СМИ и блогерами.

Рафаэль Камилевич представил новинки, которые появятся в парке им.Гагарина с открытием летнего сезона, и концепцию развития в ближайшие пять лет.

Недавно стало известно о присуждении команде парка им.Гагарина профессиональной премии в сфере отдыха и развлечений «ПроПарк» в номинации «Мероприятие года» за проект «Без бергэ – Мы вместе». Наряду с оснащением парка новыми аттракционами и сооружениями будет продолжена работа по развитию культурной среды – получат продолжение как полюбившиеся традиционные праздники, так и новые фестивали и концерты.

Фото: https://vk.com/park_str

Жителей и гостей Стерлитамака ждут новинки в парке имени Гагарина
Жителей и гостей Стерлитамака ждут новинки в парке имени Гагарина
Жителей и гостей Стерлитамака ждут новинки в парке имени Гагарина
Жителей и гостей Стерлитамака ждут новинки в парке имени Гагарина
Жителей и гостей Стерлитамака ждут новинки в парке имени Гагарина
Жителей и гостей Стерлитамака ждут новинки в парке имени Гагарина
Жителей и гостей Стерлитамака ждут новинки в парке имени Гагарина
Жителей и гостей Стерлитамака ждут новинки в парке имени Гагарина
Жителей и гостей Стерлитамака ждут новинки в парке имени Гагарина
Жителей и гостей Стерлитамака ждут новинки в парке имени Гагарина
Жителей и гостей Стерлитамака ждут новинки в парке имени Гагарина
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