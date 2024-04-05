Актуальная информация о паводке в Башкирии

Из них 10 случаев подтопления низководных мостов и 16 случаев подтопления автодорог.



За сутки спасатели эвакуировали 18 человек, из них 6 детей в 5 пунктов временного размещения. Ситуация на контроле.



Максимальный подъем уровня воды за сутки отмечается:



- на реке Сим возле деревни Пятилетка Иглинского района, уровень воды за сутки поднялся на 166 см, текущий уровень составил 525 см, выход реки на пойму – 616 см.



- на реке Уршак в районе населенного пункта Булгаково Уфимского района зафиксирован рост на 119 см. Текущий уровень воды составил 425 см. Вода вышла на пойму, но до неблагоприятного уровня еще больше метра.



- на реке Ря в селе Ермекеево Ермекеевского района динамика уровня воды за сутки + 79 см, а текущий уровень – 178 см. До выхода реки на пойму еще полметра, а неблагоприятный уровень – 320 см.



О паводковой ситуации в регионе в прямом включении из Центра управления республикой в программу «Салям» т/к БСТ – Лилия Каримова, заместитель председателя Госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям.



За прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило 120 сообщений о подтоплениях придомовых территорий талыми водами. Всего с начала паводкоопасного периода - 698 обращений.



Напомним, за обстановкой на реках можно следить в онлайн-режиме через систему «Паводок 2.0». Она включает в себя 57 автоматических постов мониторинга, которые оснащены видеокамерами, благодаря чему можно оценить гидрологическую обстановку, посмотреть динамику уровня воды за последние 3 суток и сформировать прогноз уровня воды на 14 дней. Система мониторинга доступна для жителей республики на сайте Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям https://gkchs.bashkortostan.ru/



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