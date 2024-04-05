Управление гражданской защиты г. Стерлитамака на постоянной основе мониторит уровни рек Белой, Ашкадара, Стерли

Жители города могут в реальном времени посмотреть уровень воды на гидропостах, которые установлены на р. Ашкадар и Стерли. Можно зайти на сайт госкомитета по ЧС РБ: portal.introgis.com/CoGIS/FloodRB.

Что должны знать и всегда помнить люди, живущие по берегам рек и в местности, попадающей в зону подтопления?

Если ваш дом попадает в зону возможного подтопления, то вам предстоит эвакуироваться (временно покинуть дом).

Действия при прогнозе наводнения:

- отключить газ, воду и электричество;

- погасить огонь в печах;

- перенести на верхние этажи (чердаки) ценные предметы и вещи;

- закрыть окна и двери, при необходимости обить окна и двери первых этажей досками или фанерой;

- отвязать домашних животных, открыть загоны для скота, обеспечив им возможность спасения, либо отогнать их в безопасное место.

Если получено предупреждение об эвакуации:

- подготовить тёплую удобную одежду, сапоги, одеяла, деньги и ценности;

- собрать трёхдневный запас питания;

- подготовить аптечку первой помощи и лекарства, которыми вы обычно пользуетесь;

- завернуть в непромокаемый пакет паспорт и другие документы;

- взять с собой туалетные принадлежности и пастельное белье.

- вещи и продукты уложить в рюкзак, чемодан или сумку.

По информации УГЗ г. Стерлитамака