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5 Апреля , 19:07

Управление гражданской защиты г. Стерлитамака на постоянной основе мониторит уровни рек Белой, Ашкадара, Стерли

Управление гражданской защиты г. Стерлитамака на постоянной основе мониторит уровни рек Белой, Ашкадара, Стерли, а также проводит сбор и обобщение данных по гидрометеорологическим условиям, уровням рек, информации по функционированию гидротехнических сооружений - Нугушского и Юмагузинского водохранилищ.

Управление гражданской защиты г. Стерлитамака на постоянной основе мониторит уровни рек Белой, Ашкадара, Стерли
Управление гражданской защиты г. Стерлитамака на постоянной основе мониторит уровни рек Белой, Ашкадара, Стерли

Жители города могут в реальном времени посмотреть уровень воды на гидропостах, которые установлены на р. Ашкадар и Стерли. Можно зайти на сайт госкомитета по ЧС РБ: portal.introgis.com/CoGIS/FloodRB.

Что должны знать и всегда помнить люди, живущие по берегам рек и в местности, попадающей в зону подтопления?

Если ваш дом попадает в зону возможного подтопления, то вам предстоит эвакуироваться (временно покинуть дом).

Действия при прогнозе наводнения:

- отключить газ, воду и электричество;

- погасить огонь в печах;

- перенести на верхние этажи (чердаки) ценные предметы и вещи;

- закрыть окна и двери, при необходимости обить окна и двери первых этажей досками или фанерой;

- отвязать домашних животных, открыть загоны для скота, обеспечив им возможность спасения, либо отогнать их в безопасное место.

 

Если получено предупреждение об эвакуации:

 

- подготовить тёплую удобную одежду, сапоги, одеяла, деньги и ценности;

- собрать трёхдневный запас питания;

- подготовить аптечку первой помощи и лекарства, которыми вы обычно пользуетесь;

- завернуть в непромокаемый пакет паспорт и другие документы;

- взять с собой туалетные принадлежности и пастельное белье.

- вещи и продукты уложить в рюкзак, чемодан или сумку.

По информации УГЗ г. Стерлитамака

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