Эксперт оценил развитие экономики Башкортостана за последние пять лет

— В целом, особенностью работы правительства республики, за отчетный период стало то, что в это время нашей стране пришлось столкнуться с непростыми вызовами и угрозами, такими как эпидемия коронавируса и санкционное давление со стороны недружественных России государств, кроме того еще одним серьезным испытанием стала специальная военная операция. Несмотря на такую довольно сложную и неблагоприятную, как внешнеэкономическую, так и внешнеполитическую конъюнктуру, региональная экономика довольно быстро сумела преодолеть негативные тенденции и адаптироваться к новым условиям, — считает Константин Гришин. — Были предприняты беспрецедентные меры направленные на предупреждение и минимизацию неблагоприятных экономических последствий и снижение социальных рисков.

В частности, можно отметить, что поддержка бизнеса и населения на 100 млрд рублей позволила избежать банкротства крупных и малых предприятий, сохранить рабочие места, обеспечить наполняемость регионального бюджета. Особое внимание было уделено наращиванию инвестиционной привлекательности республики Башкортостан. Для инвесторов были созданы и продолжают создаваться максимально выгодные условия хозяйствования, что приводит к нужному результату: в прошлом году объем инвестиций достиг исторического максимума, превысив 620 млрд. рублей.

Все это позволило придать устойчивость экономике и обеспечить ее уверенный рост, свидетельством чего является досрочное достижение установленной в 2 трлн. рублей планки валового регионального продукта, что, несомненно, может быть записано в актив успешно работающей управленческой команды Главы Башкирии Радия Хабирова.

— При этом, необходимо отметить, что реализация экономических возможностей республики не фокусируется только на внутреннем рынке, а выходит на международный уровень. Партнерские отношения выстраиваются с первой экономикой мира — Китаем и шестой по номинальному ВВП экономикой мира — Индией. Новые возможности для башкирских производителей открывает сотрудничество с Ираном и ближайшими соседями — Белоруссией, Казахстаном и Узбекистаном, — отмечает эксперт. — Все это является свидетельством того, что экономика Башкортостана имеет существенный потенциал для своего дальнейшего устойчивого развития.

Источник: Газета "Республика Башкортостан"