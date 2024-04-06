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6 Апреля , 13:59

Эксперт оценил развитие экономики Башкортостана за последние пять лет

Директор Института экономики, управления и бизнеса УУНиТ Константин Гришин  прокомментировал итоги деятельности правительства за последние пять лет, представленные вчера, 4 апреля, премьер-министром Андреем Назаровым депутатам Госсобрания-Курултая Башкирии.

Эксперт оценил развитие экономики Башкортостана за последние пять лет
Эксперт оценил развитие экономики Башкортостана за последние пять лет

— В целом, особенностью работы правительства республики, за отчетный период стало то, что в это время нашей стране пришлось столкнуться с непростыми   вызовами и угрозами, такими как эпидемия коронавируса и санкционное давление со стороны недружественных России государств, кроме того  еще одним серьезным  испытанием стала  специальная военная операция. Несмотря на такую довольно сложную и неблагоприятную, как внешнеэкономическую, так и внешнеполитическую конъюнктуру, региональная экономика довольно быстро сумела преодолеть негативные тенденции и адаптироваться к новым условиям, — считает Константин Гришин. — Были предприняты беспрецедентные меры направленные на предупреждение и минимизацию неблагоприятных экономических последствий и снижение социальных рисков.   

В частности, можно отметить, что поддержка бизнеса и населения на 100 млрд рублей позволила избежать банкротства крупных и малых предприятий, сохранить рабочие места, обеспечить наполняемость регионального бюджета. Особое внимание было уделено наращиванию инвестиционной привлекательности республики Башкортостан. Для инвесторов были созданы и продолжают создаваться  максимально выгодные условия хозяйствования, что приводит к нужному результату: в прошлом году объем инвестиций достиг исторического максимума, превысив 620 млрд. рублей.

Все это позволило придать устойчивость экономике и обеспечить ее уверенный рост, свидетельством чего является досрочное достижение установленной в 2 трлн. рублей планки валового регионального продукта, что, несомненно, может быть записано в актив успешно работающей управленческой команды Главы Башкирии Радия Хабирова.  

— При этом, необходимо отметить, что реализация  экономических возможностей республики не фокусируется только на внутреннем рынке, а выходит  на международный уровень. Партнерские отношения выстраиваются с первой экономикой мира — Китаем и шестой по номинальному ВВП экономикой мира — Индией. Новые возможности для башкирских производителей открывает сотрудничество с Ираном и ближайшими соседями —  Белоруссией, Казахстаном и Узбекистаном, — отмечает эксперт. — Все это является свидетельством того, что  экономика Башкортостана имеет существенный потенциал  для своего дальнейшего устойчивого развития.

Источник: Газета "Республика Башкортостан"

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