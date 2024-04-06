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6 Апреля , 19:09

Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов посетил школы города, в которых ведутся ремонтные работы

В  Стерлитамаке начался капитальный ремонт в школах № 1, 2, 16, 17 и в одном корпусе лицея №1.

Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов посетил школы города, в которых ведутся ремонтные работы
Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов посетил школы города, в которых ведутся ремонтные работы

Также в течение года будет проведен капитальный ремонт в лицее-интернате №2 имени В.И. Ленина. На данный момент подрядная организация занимается разборкой полов и кровли, а также уже приступила к очистке и шпаклевке стен.

Сегодня глава администрации также посетил школу №7 и второй корпус гимназии №1. В школе №7 в настоящее время ведется строительство спортивного зала. Строители почти завершили кладку кирпичных стен и проводят армирование монолитного пояса для последующей установки конструкций покрытия.

Во втором корпусе гимназии №1 в настоящее время ведется ремонт дошкольных групп. Школьные корпуса были отремонтированы еще в декабре. В мае начнется благоустройство прилегающей территории.

По информации пресс-службы администрации ГО г. Стерлитамак.

Автор:Ирина Петрова
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