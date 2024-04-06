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6 Апреля , 13:48

Ильдар Файзуллин: Молочная отрасль Башкирии имеет хороший экспортный потенциал

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров, выступая перед Государственным Собранием — Курултаем РБ с отчетом, подвел итоги работы за пятилетку.

Ильдар Файзуллин: Молочная отрасль Башкирии имеет хороший экспортный потенциал
Ильдар Файзуллин: Молочная отрасль Башкирии имеет хороший экспортный потенциал

В частности он отметил, что аграрный сектор наряду с промышленностью выступают драйверами экономического роста. Председатель молочного союза Республики Башкортостан, генеральный директор предприятия «Уфагормолзавод» Ильдар Файзуллин в беседе с «РБ» подчеркнул, что полностью согласен с такой оценкой.

— Я на все сто процентов согласен с позицией премьера, — сказал Ильдар Файзуллин. — За последние годы аграрный сектор в республике развивается гигантскими шагами. Реалии в молочной отрасли региона сегодня таковы, что мы не только полностью закрываем внутренние потребности Башкортостана в кисломолочной продукции, но еще и поставляем ее в соседние регионы.

Местная продукция в кисломолочном сегменте занимает на полках магазинов уже 99 процентов — это данные нашего Союза и минсельхоза. Удалось, казалось, невозможное — произошло импортозамещение в важном сегменте экономики, люди едят местную продукцию. И скажу, что свое, родное пользуется высоким спросом.

В целом же, и экспортный потенциал молочной отрасли республики достаточно высокий. Мы можем наращивать поставки продукции за пределы региона и страны без ущерба для наших внутренних потребителей. Кроме того, рост экспорта, а на это всех нацелил президент России Владимир Путин, дает синергетический эффект для общего развития и аграрного сектора, и в общем экономики страны.

К примеру, для нас все еще остается не освоенным китайский рынок. Башкирия поставляет туда молочную продукцию, но не столько, сколько бы могла. Да этот рынок и невозможно до конца освоить — настолько он огромный. Единственное, что нас сдерживает — логистические проблемы.

Источник: Газета "Республика Башкортостан".

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