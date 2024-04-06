+7 °С
Дождь
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
6 Апреля , 16:20

Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности

Встреча была  посвящена повышению эффективности работы по борьбе с организованной преступностью. 

Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности
Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности

 С докладом выступил Министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

В совещании также приняли участие Председатель Правительства Михаил Мишустин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр иностранных дел Сергей Лавров, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также Генеральный прокурор Игорь Краснов.

Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/73798

 

  

Автор:
Читайте нас:

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru