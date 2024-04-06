Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности

С докладом выступил Министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

В совещании также приняли участие Председатель Правительства Михаил Мишустин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр иностранных дел Сергей Лавров, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также Генеральный прокурор Игорь Краснов.

Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/73798