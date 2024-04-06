Ректор УУНиТ Вадим Захаров о поддержке молодых ученых, СПО и рынке труда

В докладе также были освящены результаты работы за пятилетний период.

Комментирует ректор Уфимского университета науки и технологий, профессор Вадим Захаров:

Особое внимание в докладе было уделено развитию сферы образования и науки. Так, в прошлом году по инициативе Главы РБ Радия Хабирова был проведен Международный геологический чемпионат «Геовызов». В нем участвовали 20 команд из 18 российских регионов и зарубежных стран. Студенты Уфимского университета науки и технологий стали победителями геотурнира – 2023, заняв первое место в общекомандном зачете. Чемпионат получил высокую оценку на федеральном уровне и принято решение вновь провести его в республике.

«Мы адаптировали систему подготовки специалистов со средним профессиональным образованием под запросы рынка труда».

Республика Башкортостан активно участвует в федеральном проекте «Профессионалитет» и готовит специалистов непосредственно под целевой заказ предприятий-партнеров. Здесь в лидерах Уфимский авиационный техникум, на базе которого создан образовательно-производственный центр (кластер) «Центр подготовки кадров для авиастроительной отрасли».

Отдельной строкой в докладе было подчеркнуто, что на базе Уфимского университета науки и технологий образована Передовая инженерная школа «Моторы будущего». Только в этом учебном году в нее набрали 175 абитуриентов. Подчеркну, наш ПИШ входит в число первых 30, созданных в стране, поскольку подготовка инженерных кадров в вузе – одна из самых высоких стандартов высших учебных заведений данного профиля.

«Менее чем за пятилетку мы создали Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня. Сегодня он один из ведущих и наиболее динамично развивающихся в России».

В РБ успешно работает Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня, введена первая очередь его Межвузовского студенческого кампуса – IQ-парк. Здесь разместилась 21 лаборатория, работающие в тесной кооперации с индустриальными партнерами. Одиннадцать научных лабораторий и образовательных центров Уфимского университета уже справили новоселье в интеллектуальном центре Межвузовского кампуса Уфы - IQ-парк.

В 2024 году планируется открытие Геномного центра евразийского уровня по проведению фундаментальных и прикладных биомедицинских исследований, которые будут проводить исследования в области новых материалов и покрытий для медицины, биофотоники, микроэлектроники, малотоннажной химии. Одни из активных участников проекта – научные школы УУНиТ.

«Благодаря грамотно выстроенной грантовой поддержке науки наша республика заняла третье место федерального рейтинга по мерам поддержки молодых ученых».

Так, 14 молодых ученых Уфимского университета науки и технологий получили гранты на улучшение жилищных условий на общую сумму свыше 25 млн. рублей в рамках мер господдержки молодых ученых и преподавателей высшей школы. В 2023 году на стажировки за счёт средств гранта Главы РБ было направлено 104 молодых научно-педагогических работника УУНиТ. Талантливые исследователи смогли побывать в ведущих вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Екатеринбурга, а также Казахстана, Ирана, Китая и ОАЭ.

Источник: "Молодёжная газета"