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6 Апреля , 13:54

Рената Лукманова: В Башкирии ведется многолетняя целенаправленная работа по устойчивому развитию территорий

Очередное заседание Госсобрания – Курултая РБ было посвящено итогам деятельности работы правительства Башкирии за 2023 год. Отчет представил премьер-министр региона Андрей Назаров.

Рената Лукманова: В Башкирии ведется многолетняя целенаправленная работа по устойчивому развитию территорий
Рената Лукманова: В Башкирии ведется многолетняя целенаправленная работа по устойчивому развитию территорий

Рената Лукманова, кандидат филологических наук, доцент, руководитель стратегического проекта развития УУНиТ «ESG-модели роста новых эко-территорий», прокомментировала результаты работы за последние годы:

- ESG-модели роста новых эко-территорий - это большой междисциплинарный проект УУНиТ, который нацелен на развитие природных территорий, в том числе  международного значения, которые участвуют в программах ЮНЕСКО. Это, конечно же, единственный в России Глобальный геопарк ЮНЕСКО «Янган –Тау», это стремящийся геопарк ЮНЕСКО «Торатау» и биосферный резерват ЮНЕСКО «Башкирский Урал». Мы работаем со всеми вышеперечисленными территориями. Проектируем особо охраняемые природные территории, и по нашим экономическим расчётам 70% названных территорий обслуживаются учёными УУНиТ.

Особое внимание в течение двух последних лет мы обращаем на устойчивый туризм.

Кроме того, важная составляющая в этой связи – специальные образовательные программы, которые мы также разрабатываем и предлагаем студентам и тем, кто задействован в туристической отрасли.

Республика Башкортостан – лидер среди всех регионов Российской Федерации в части проектирования и устойчивого развития природных территорий международного значения, то есть тех территорий, которые входят в разные программы ЮНЕСКО.

Источник: Республика "Башкортостан".

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