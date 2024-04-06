В детском саду прошёл книжный праздник

Прошёл книжный праздник в детском саду



Уж сколько раз твердили миру о пользе чтения. Не счесть великих людей, которые в известных афоризмах излагали своё почтение к печатному слову. «Хочешь быть умным – читай; желаешь стать сильным – читай; мечтаешь сберечь здоровье – читай. О красоте и благородстве и говорить нечего – это производные разностороннего чтения», – писал французский классик Оноре де Бальзак. В детском саду № 59 взяли эти слова как руководство к действию. Здесь открылся клуб «Читающая мама – читающий я!».

«МОЙ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ БИЛЕТ МНЕ ВЫПИСАЛА МАМА»



Рассказывает старший воспитатель Екатерина Александровна Скибо:

– Наш клуб – это один из городских проектов (в рамках Всероссийского мероприятия РШБА) по поддержке семейного чтения.

Мы планируем установить связь с другими детскими садами (акция «Дружим с книгой»), проводить литературные конкурсы для воспитанников и родителей, раз в две недели организуем семейный час и многое другое.

– Почему уделяется такое внимание именно семейному чтению?

– На ваш вопрос отвечу стихами: «Стихи с утра. В обед – рассказ. А на ночь чудо-сказка. И наполнялся каждый раз наш дом теплом и лаской.

Я на коленях у неё могла сидеть часами.

За это чтение вдвоём признательна я маме».

– Вы можете познакомить с такой замечательной мамой?

– Конечно. Гузель Равиловна Гизатуллина не только читает с сыном книжки, она одна из самых активных наших помощниц. Участвует во всех мероприятиях. Снимала очень качественные видеоролики для проекта местных инициатив, помогала в организации праздников. Вот и сейчас Гузель Равиловна с нами.



МОЙ СЫНОК ЛЮБИТ СКАЗКИ



Гузель Равиловна считает, что сотрудники детского сада много и продуктивно работают.

– Благодарность, – говорит она, – моя помощь.

– У вас сын или дочка?

– Сын Рамиль. Ему три года.

– Это переходный возраст у малышей. Есть трудности?

– Конечно, есть. Мой сыночек на каждом шагу проявляет инициативу, показывает, что он не малыш, а самостоятельная личность. Только и слышишь «Я сам!».

– Как вы к этому относитесь?

– С пониманием. Если у него что-то не получается, ненавязчиво оказываю помощь. Хочу, чтобы он вырос самостоятельным и ответственным мужчиной.

– Книжки вы с ним читаете?

– Рамиль очень любит сказки. И я ему, при первой возможности, читаю книжки.

Его любимая сказочная история про то, как зайчик пошёл в детский сад.

На ночь читаю ему о зайчике, который не чистил зубки. Они начали портиться. И ребята-зверята не хотели с ним играть. Они зажимали лапками носы и отворачивались от зайчика.

Я читаю сказку, а Рамиль в это время зубы чистит. Так у нас и повелось.

Но самая его любимая сказка – «Репка». Наизусть её выучил, но всё равно заставляет читать снова и снова.

Я люблю читать вслух. В своё время принимала участие в конкурсе чтецов. Декламировала «Урал-батыр». Сейчас я стараюсь читать сыну книжки, так сказать, художественно.

– Вы будете участвовать в праздничном концерте?

– Да. Прочитаю стихотворение «Читающая мама». Там есть замечательные слова о любви и душевной близости матери и ребёнка.



«ВОЗЬМИТЕ В РУКИ КНИГИ, ДЕТИ!»



Праздник открытия клуба «Читающая мама – читающий я!» традиционно начался с приветственных речей. Перед детьми, родителями, сотрудниками детского сада и гостями выступила вице-президент РШБА Ольга Петровна Алиева:

– Международный день детской книги отмечается в начале апреля. Этот праздник объединяет детей и взрослых, потому что первые книжки нам читает мама. Потом воспитательница в детском саду открывает удивительный мир классической детской литературы.

Многие мамы говорят, что им нужна помощь специалистов как в подборе книг, так и в налаживании общения с детьми во время чтения.

Наш клуб объединит усилия родителей и педагогов, так как его главная цель – приобщить ребятишек к чтению. Здесь будут знакомить с лучшими произведениями детской классической литературы, обучать читательской грамотности, умению думать над прочитанными книгами и понимать тексты.

Ассоциация школьных библиотек русского мира издаёт журнал «Читайка», который знакомит не только с классикой детской литературы, но и детскими журналами, которые издаются в настоящее время, а их немало. Среди самых популярных: «Непоседа», «Фантазёр», «Ёжик», «Тридевятое царство», «Смешарики», «Щенячий патруль» и др.

Концертная программа порадовала выступлениями воспитанников детского сада. Они с большим удовольствием пели, танцевали, читали стихи. Выступили и выпускники – Тимур Юдаев и Артур Саккулов. К слову, Артур в 2023 году стал призёром конкурса «Алтын бишек», покорив строгое жюри выразительностью чтения и артистизмом.



Тимур – внук известного в Стерлитамаке поэта К И. Вуколова, который много лет дружит с детским садом. Там даже есть выставка книг Константина Ивановича.

Гузель Равиловна с чувством прочитала стихотворение о том, как действует на взрослых и детей семейное чтение: «Всё начинается с семьи. Когда-то в детстве раннем мне дверь открыла в книжный мир читающая мама».

Завершился праздничный концерт весёлым детским танцем.

Заведующая детским садом Светлана Радиковна Галиева говорит:

– Цель нашего педагогического коллектива –

воспитание разносторонне развитой личности. Сегодня мы открыли вторую площадку – клуб «Читающая мама – читающий я!», чтобы возродить традиции семейного чтения, повысить престиж библиотек и включить их в систему читательского всеобуча молодых матерей, а также для распространения накопленного опыта.

– Чему посвящена первая площадка?

– Она называется «Шедевры мировой живописи». На занятиях, посвящённых этой теме, дети узнают биографии художников, знакомятся с их творчеством, смотрят репродукции с полотен. У нас даже есть небольшая картинная галерея, где можно увидеть произведения Репина, Сурикова, Поленова, Саврасова, Айвазовского, Ренуара, Гогена и др.

А для реализации нового проекта запланировано несколько направлений.

– Например?

– Мы налаживаем связь между библиотеками, школами и детскими садами для совместной организации различных мероприятий, популяризирующих материнское чтение, а также проведение мониторингов и опросов, чтобы выяснить эффективность нашего проекта.





Фото Тамары Андреевой.