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6 Апреля , 18:13

Выставку "Россия" посетили 10 миллионов гостей

Международную выставку-форум "Россия" 6 апреля посетил юбилейный, десятимиллионный гость: им стал Константин Панфилов из Ярославля.

Выставку "Россия" посетили 10 миллионов гостей
Выставку "Россия" посетили 10 миллионов гостей

На Выставку он приехал с супругой Екатериной.

 «Для нас это абсолютно неожиданно — мы на Выставке первый раз, и такой сюрприз. Я очень рад, что так получилось», — рассказал Константин Панфилов. «Хорошо, что мы приехали именно в это время», — добавила его жена Екатерина.

Константин с супругой получили от АНО «Дирекция Выставки Достижений "Россия"» и Госкорпорации «Росатом» сертификат на путешествие в Мурманск с посещением первого в мире судна с ядерной энергетической установкой — атомного ледокола «Ленин» и одного из универсальных атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот». Помимо этого, в ходе поездки они познакомятся со знаменитой Кольской атомной электрической станцией. Раньше семья никогда не была на русском Севере.

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